Κοινωνία

Missing Alert: Στο εξωτερικό βρέθηκε 48χρονη αγνοούμενη

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 48χρονη αγνοούμενη. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Ευχάριστα είναι τα νέα για την Ειρήνη Παπάγγελου. Η περιπέτεια της 48χρονης έλαβε αίσιο τέλος καθώς τα ίχνητ ης γυναίκας εντοπίστηκαν στο εξωτερικό.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Η περιπέτεια της Παπάγγελου Ειρήνης, 48 ετών έληξε, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Παπάγγελου Ειρήνη, 48 ετών βρέθηκε χθες, 15/09/2023, και είναι καλά στην υγεία της. Συγκεκριμένα, βρέθηκε μετά από αστυνομικές ενέργειες και ενημέρωση της Ιντερπόλ σε άλλη χώρα.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Παπάγγελου Ειρήνη και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

