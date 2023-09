Πολιτική

Φλωρίδης: ενίσχυση δικηγόρων με 5000 ευρώ και εκπαιδευτικό βοήθημα 560 ευρώ

Διάβασέ μου το...

Το σχέδιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη παρουσίασε στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ο Γιώργος Φλωρίδης.

Το σχέδιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη, με ταυτόχρονη επίλυση των άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δικηγορικός κόσμος, παρουσίασε σήμερα στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που πραγματοποιείται στη Χίο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στο Ποινικό σύστημα της χώρας με παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Δικονομίας του Συμβουλίου της Επικράτειας, τον Οργανισμό Δικαστηρίων, τους Κώδικες Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων και την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έμφαση έδωσε στις κατευθύνσεις για το νέο Δικαστικό Χάρτη, εν αναμονή και των προτάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο κ. Φλωρίδης εξήγγειλε την ενίσχυση 3.500 νέων δικηγόρων με 5.000 ευρώ, μέσω voucher, την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 560 ευρώ σε δικηγόρους (30.000) για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων τους, την ενδυνάμωση του δικαστικού παραστάτη και την παράταση του προγράμματος πρακτικής άσκησης στα δικαστήρια και δικηγόρους ( 6 μήνες σε Δικαστήρια και 12 μήνες σε Δικηγόρους) με καταβολή μηνιαίας αμοιβής 950 ευρώ , μέσω ΕΣΠΑ, αποδεχόμενος σχετικό πρόγραμμα που έχει υποβάλει η Ολομέλεια.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε την εξέλιξη του προγράμματος για την ψηφιακή μετάβαση στη Δικαιοσύνη, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μεγάλων αλλαγών στον τομέα, καθώς και το εκτεταμένο πρόγραμμα ανέγερσης νέων Δικαστικών Μεγάρων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως τόνισε, αυτή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από εκκρεμότητες του παρελθόντος που δημιουργούν προβλήματα, όπως το ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές για τη «νομική βοήθεια». Εξήγγειλε μάλιστα την πλήρη εξόφληση όλων των οφειλών που εκκρεμούν από το πρόγραμμα αυτό και την οριστική επίλυση του με τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών για ταχεία εκκαθάριση των ενταλμάτων.

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε την οριστική επίλυση του ζητήματος του άρθρου 187 ΠΚ καθώς και την προσπάθεια να γίνει πλήρως ηλεκτρονικό το σύστημα της χρήσης των μεγαροσήμων.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση και συμπόρευση μεταξύ όλων των συντελεστών του τομέα, δηλαδή Δικαστών, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων, Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών, για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, από τις οποίες όλοι έχουν να κερδίσουν και κυρίως ο ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία.

Καταλήγοντας ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποδείξει στην πράξη ότι πιστεύει στον δημιουργικό διάλογο και ότι όλες οι αλλαγές θα συζητηθούν οργανωμένα με όλους τους Φορείς της Δικαιοσύνης, πριν οδηγηθούν στη Βουλή.

