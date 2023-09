Life

Πιρς Μπρόσναν: Ο “James Bond” ξετρελάθηκε με τα… ντολμαδάκια στην Σάμο (εικόνες)

Ο χολιγουντανός σταρ επέλεξε για άλλη μια φορά την Ελλάδα για τις διακοπές του και έφυγε διαφημίζοντας την χώρα μας στα 2,1 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram!

Ο Πιρς Μπρόσναν επέλεξε και φέτος την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Την Παρασκευή βρέθηκε με την σύζυγό του και την παρέα τους τη Σάμο, όπου μαγεύτηκαν από τις ομορφιές αλλά και τα φαγητά του νησιού.

Η παρέα, που έκανε διακοπές με σκάφος και, εμφανίστηκαν ξαφνικά στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Το μεσημέρι, όπως ανέφερε το samosvoice.gr, επισκέφθηκαν εστιατόριο στην περιοχή Ρεματάκι της Σάμου, όπου λίγο πριν είχαν απολαύσει το μπάνιο τους.

Μάλιστα δεν είχαν κλείσει τραπέζι. «Τους είδα εντελώς ξαφνικά μπροστά μου, δεν είχαν πάρει τηλέφωνο πως θα έρθουν», είπε στην ιστοσελίδα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Άγγελος Κωνσταντιλάκης.

«Έκαναν το μπάνιο τους εδώ μπροστά στην παραλία μας κι έκατσαν για φαγητό, έξι άτομα», συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου της Σάμου.

O 70χρονος Ιρλανδός και η γυναίκα του επέλεξαν φρέσκο φαγκρί ημέρας σε φιλέτο, χειροποίητα πιτάκια με γαρίδες και μους ταραμά, ενώ μεταξύ άλλων ήπιαν ελληνικές μπύρες.

Εκεί όμως που ξετρελάθηκαν ήταν με τα χειροποίητα ντολμαδάκια με φρέσκα μυρωδικά, τα οποία τους μάγεψαν. Στο τέλος άφησαν ένα γερό πουρμπουάρ και αναχώρησαν.

View this post on Instagram A post shared by Greek City Times (@greekcitytimes)

Ο Πιρς Μπρόσναν έκανε αρκετό καιρό διακοπές στην Ελλάδα και βρέθηκε μεταξύ άλλων σε Πάτμο, Λειψούς και Καβάλα.

Ωστόσο, οι διακοπές τους εδώ τελείωσαν. Μάλιστα, ο Πιρς Μπρόσναν, αποχαιρέτησε την Ελλάδα διαφημίζοντας την στα 2,1 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram, όπου γράφοντας «αντίο σας» σε greeklish, ανέφερε «Για άλλη μια φορά, η μαγεία των ελληνικών νησιών και του λαού της έχουν απαθανατιστεί στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ όλους για την ευγενική υποδοχή σας. Μέχρι την επόμενη φορά… Αντίο σας»!

View this post on Instagram A post shared by Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial)

