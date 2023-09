Αθλητικά

Λαμία - ΟΦΗ: Θέαμα χωρίς νικητή

Η Λαμία είχε τις απαντήσεις στο προβάδισμα του ΟΦΗ, σε ένα συναρπαστικό ματς στο "Αθανάσιος Διάκος".

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Super League, καθώς Λαμία και ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο γήπεδο «Αθανάσιος Διάκος». Η ομάδα του Ηρακλείου προηγήθηκε δύο φορές, με τον Ντικό (26΄) και τον Γκαγέγκος (66΄), αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Τσιλούλη (47΄) και αυτογκόλ του Καρώ (74΄).

Σε ένα ματς που δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις μέχρι το 26΄, ο ΟΦΗ κατόρθωσε στο σημείο εκείνο να ανοίξει το σκορ από το... πουθενά. Σε μία βαθιά μπαλιά του Μεγιάδο προς τον Ντικό, ο Πάβλοβετς προσπάθησε με το κεφάλι να γυρίσει τη μπάλα προς τον Κοσέλεφ, αλλά δεν έβαλε αρκετή δύναμη και ο επιθετικός από το Μάλι πρόλαβε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πλάσαρε ανοίγοντας το σκορ. Η Λαμία προσπάθησε να αντιδράσει και πλησίασε την ισοφάριση στο 37΄, όμως ο Τσιλούλης δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή μετά το πολύ καλά εκτελεσμένο κόρνερ του Καρλίτος, ενώ στο 40΄ ο Κοσέλεφ έσωσε τους γηπεδούχους, νικώντας σε τετ-α-τετ τον Τοράλ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-1 και τον Λεωνίδα Βόκολο να χάνει στις καθυστερήσεις τον Γιώργο Σαραμαντά, που αποχώρησε τραυματίας.

Με το ξεκίνημα του β΄ μέρους, συγκεκριμένα στο 47΄, η Λαμία ευτύχησε να ισοφαρίσει, με τον Καρλίτος να βγάζει ωραία ασίστ στον Τσιλούλη, που έφυγε από οριακά κανονική θέση και πλάσαρε εύστοχα τον Σωτηρίου. Ομως οι γηπεδούχοι δεν εκμεταλλεύθηκαν το υπέρ τους μομέντουμ και ο ΟΦΗ (παρότι έχασε τον Ντικό, που αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό) ξαναπήρε το προβάδισμα στο 66΄ με σουτ του Γκαγέγκος, που κόντραρε στον Κορνέζο και κατέληξε στα δίχτυα.

Η χαρά των Κρητών δεν κράτησε πολύ. Στο 73΄ ο Πασαλίδης με σωτήρια προβολή έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Τόσιτς, αλλά από την εκτέλεση του κόρνερ, ένα λεπτό αργότερα, ο Καρώ στην προσπάθειά του να διώξει με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του για το 2-2. Οι δύο αντίπαλοι φάνηκαν να μην αρκούνται στην ισοπαλία και προσπάθησαν ως το τέλος να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για το νικητήριο γκολ, το οποίο «άγγιξε» στις καθυστερήσεις ο ΟΦΗ, με το δυνατό σουτ του Νέιρα να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Νούνιες - Λάρσον, Πασαλίδης, Νέιρα

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σαραμαντάς (46΄ Βασιλαντωνόπουλος), Σιμόν, Τζανετόπουλος, Πάβλοβετς (46΄ Τόσιτς), Στάνκο (73΄ Λονγκό), Νούνιες, Σλίβκα, Κορνέζος (90΄+ Σαντάνα), Καρλίτος (87΄ Τσιλιανίδης), Τσιλούλης

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Σωτηρίου, Λάρσον, Θοράρινσον (79΄ Αμπάντα), Βούρος, Καρώ, Πασαλίδης, Μεγιάδο (84΄ Γκλάζερ), Γκαγέγκος, Μπάκιτς, Ντικό (57΄ Λουίζ Φελίπε), Τοράλ (79΄ Νέιρα)

