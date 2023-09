Πολιτική

ΔΕΘ: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο (βίντεο)

Παρακολουθήστε την ομιλία του Πρωθυπουργού απο το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, απηύθυνε το βράδυ του Σαββάτου ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ενώ το μεσημέρι της Κυριακής ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο.

«Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με αυστηρότερο έλεγχο στην αγορά, αλλά κυρίως με ενίσχυση του εισοδήματος. Από την 1.1.2024 "ξεπαγώνουν" οι τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρισκόταν σε αναστολή από το 2012. Φέρνουμε νωρίτερα 1-2 χρόνια κάτι που θα ίσχυε μόνο αν η ανεργία έπεφτε κάτω από το 10%», ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη στήριξη της υπηρεσίας Iris, ενώ για τη βραχυχρόνια μίσθωση είπε ότι τη θέλουμε αλλά έχει εκτοξεύσει τα ενοίκια σε διάφορες περιοχές και από τον Ιανουάριο τα σχετικά εισοδήματα θα υπόκεινται σε ΦΠΑ και στα τέλη που ισχύουν για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Μιλώντας για τη φοροδιαφυγή, επανέλαβε ότι «οι φοροφυγάδες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν στο πραγματικό τους εισόδημα». Επ' αυτού είπε ότι θα ανακοινωθούν δέκα μέτρα, όπως η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η κατάργηση των μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Τα μέτρα για την οικονομία που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός ειναι:

Ξεπαγώνουν από 1η Ιανουαρίου 2024 οι «τριετίες» και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρίσκονταν σε αναστολή απ’ το 2012

Αύξηση των αμοιβών στο Δημόσιο από 01/01/2024 κατά 10,5%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 660.000 υπάλληλοι αποκτούν έναν πρόσθετο μισθό τον χρόνο

Σε 1.340.000 δηλώσεις το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για παιδιά

Σε 200.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ μηδενίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα

Νέα μέτρα με στόχο τη διατήρηση σταθερών και μειωμένων τιμών σε βασικά προϊόντα

Συνέχιση του «Market Pass» έως το τέλος του έτους στη Θεσσαλία και στον Έβρο

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο

Αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Δεκέμβριο

Καταβολή έκτακτης αρωγής σε όσους αδικεί η «προσωπική διαφορά» Κατρούγκαλου, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους

Νέα ετήσια αύξηση στους συνταξιούχους τον Ιανουάριο

Επιστροφή του Ειδικού Φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο

Συνέχιση του Επιδόματος Θέρμανσης, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

Συμπληρωματική πρόνοια για το ρεύμα, για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές

Καταβολή μόνο μίας εισφοράς 10% επί των πρόσθετων αμοιβών από τους συνταξιούχους που εργάζονται, αντί της σημερινής επιβάρυνσης των αποδοχών τους κατά 30%

Εξυγίανση και ενίσχυση του ανταγωνισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάδειξη και 5ου τραπεζικού πυλώνα και παροχή δανείων και από μη τραπεζικούς φορείς

Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των κρατικών ομολόγων ως μία νέα εναλλακτική επιλογή αποταμίευσης

Μείωση στο μισό του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών

Ανάδειξη της υπηρεσίας IRIS, με την οποία ποσά έως 500 ευρώ ημερησίως διακινούνται χωρίς τραπεζική προμήθεια

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός εξήφγγειλε μέτρα για την οικογένεια, τους νέους και τη στέγη:

Καταβολή του «Youth Pass», 150 ευρώ σε 200.000 18άρηδες και 19άρηδες

Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι Μου» για πολίτες 25-39 ετών. Έχουν εγκριθεί ήδη 4.700 χαμηλότοκα δάνεια. Στόχος να αποκτήσουν σπίτι συνολικά 10.000 νέοι. Με τις παράλληλες δράσεις για τη στέγη, να ευνοηθούν τελικά 150.000 πολίτες

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις φονικές πλημμύρες στην Θεσσαλία και εξήγγειλε μέτρα για τις φυσικές καταστροφές, ενώ ανακοίνωσε παράταση του Market Pass για την Θεσσαλία και τον Έβρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της Υγείας κάνοντας μεταξύ άλλων, λόγο για προσλήψεις, αεροδιακομιδές ασθενών και αναβάθμιση των ΤΕΠ.

Παρακολουθήστε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ: