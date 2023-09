Πολιτική

LIVE - ΔΕΘ: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού απο το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, απευθύνει το βράδυ του Σαββάτου ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ενώ το μεσημέρι της Κυριακής ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο.

Για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε: «Όσα είπε προεκλογικά ο πρωθυπουργός, θα γίνουν πράξη και αυτό δεν αμφισβητείται και δεν διακινδυνεύεται. Ήδη έχει νομοθετηθεί το 50% του οικονομικού προγράμματος. Είναι δεδομένο ότι αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο γι΄αυτό και κινηθήκαμε άμεσα για να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την κάλυψη των αναγκών.

Δεν αντιλαμβάνεται ο πρωθυπουργός την ομιλία της στην ΔΕΘ ως αφορμή για να παρουσιάσει ένα καλάθι, ή μια ακόμη ευκαιρία για παροχολογία, είναι μια σημαντική ευκαιρία να αναλύσει τις προτεραιότητες του και να περιγράψει με συγκεκριμένες παρεμβάσεις πως αυτές θα γίνουν πραγματικότητα.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες διαχρονικά της κυβέρνησης είναι η συνεχής και μόνιμη αύξηση του εισοδήματος των πολιτών».

«Εικάζω ότι ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ θα αφιερώσει και σημαντικό μέρος στις αλλαγές στη δικαιοσύνη και συνολικά σε ζητήματα δικαιοσύνης» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο Νίκος Ρογκάκος μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Παρακολουθήστε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ:

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Φλωρίδης: ενίσχυση δικηγόρων με 5000 ευρώ και εκπαιδευτικό βοήθημα 560 ευρώ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου