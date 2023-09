Τεχνολογία - Επιστήμη

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Η Θεσσαλία και τα μέτρα για τις φυσικές καταστροφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφού έκανε αυτοκριτική, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε δέσμη μέτρων για την θωράκιση έναντι των έντονων καιρικών φαινομένων, λόγω της Κλιματικής Αλλαγής.

-

Μέτρα για τις φυσικές καταστροφές ανακοίνωσε κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός:

Συγκροτείται Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας υπό τα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Ταυτόχρονα, θα γίνουν εισηγήσεις για μόνιμες λύσεις στην άρδευση.

Υποχρεωτική η ασφάλιση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές. Προχωρά και η αναδιάρθρωση της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής.

Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για όσους ασφαλίζουν τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο συστήματος κινήτρων και αντικινήτρων που θα ενθαρρύνουν την ασφάλιση.

Διπλασιάζεται από το 2024 το Αποθεματικό για Φυσικές Καταστροφές από τα 300 στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόσθετο ποσό θα προέλθει από αύξηση του φόρου ημερήσιας διαμονής από 1 έως 6 ευρώ, ιδίως σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Πρόσληψη πυροσβεστών και δασικών.

Ταχεία εκτέλεση του προγράμματος «Αιγίς» και πιο συστηματική συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα ενεργοποιούνται προληπτικά.

Προμήθειες σε drones εντοπισμού της φωτιάς, με αισθητήρες θερμότητας και με κάμερες στα σημεία κινδύνου.

Στη Θεσσαλία, άρχισαν την Παρασκευή οι πρώτες πληρωμές από την κρατική αρωγή.

Ψηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη για την ανασυγκρότηση των βαρέων υποδομών στις μεταφορές.

Μητσοτάκης: Πρωτοφανής δοκιμασία του τόπου - Ριζικός επανασχεδιασμός για το αύριο Πρωτοφανής δοκιμασία του τόπου, μέσα σε δύο εβδομάδες γνώρισε τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά και αμέσως μετά τη μεγαλύτερη πλημμύρα της ιστορίας του, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του στην 87η ΔΕΘ. Είναι γεγονότα που σκιάζουν το σήμερα, οδηγούν όμως και σε έναν ριζικό επανασχεδιασμό μας για το αύριο, υπογράμμισε. «Για μια ακόμα χρόνια η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία νέας διαδρομής. Η φετινή έκθεση διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα μας. Θα ήθελα η εισαγωγή να επικεντρώνονταν στην τεράστια επιτυχία της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες από το βήμα της ΔΕΘ. «Τα γεγονότα με καλούν να ξεκινήσω διαφορετικά», συνέχισε σημειώνοντας ότι ο τόπος γνώρισε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά και τη μεγαλύτερη πλημμύρα. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως ο,τι χάσαμε πολιτεία και πολίτες θα το ξαναχτίσουμε μαζί, καλύτερα και χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Δεσμεύτηκε επίσης ότι «θα κάνουμε τα πάντα ώστε η άνιση μάχη με την κλιματική κρίση να μην είναι μια μάχη χαμένη». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι και στη Θεσσαλία και στον Έβρο άκουσε την οργή των πολιτών και διαπίστωσε πόσο δύσκολα εξηγείται σε κάποιον που έχασε το σπίτι του ότι έπεσαν 8 δισ. τόνοι νερού. «Είδα ξανά και τις δύο όψεις του κράτους μας. Τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και τη συχνή μετάθεση ευθυνών. Είδα συντονισμό και ηρωισμό στο πεδίο που έσωσε χιλιάδες ανθρώπους», υπογράμμισε και ευχαρίστησε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, όσους πάλεψαν μέσα στις λάσπες και ειδικά τους εθελοντές. Απέδειξαν ότι ο καθρέφτης της σημερινής Ελλάδος δεν είναι η άθλια δολοφονία του Αντώνη στον Πειραιά», υπογράμμισε. Μητσοτάκης: Η Θεσσαλία σηκώνει στις πλάτες της παθογένειες πολλών δεκαετιών στη διαχείριση των υδάτων «Όλοι αυτοί δεν θα αποσυρθούν ποτέ από τη δική τους λάσπη. Δικός μας εχθρός ήταν και είναι η λάσπη της πλημμύρας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας απάντηση σε όσους, όπως είπε, επιτέθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή περίμεναν χαιρέκακα εκατόμβη νεκρών. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Πρώτη μας προτεραιότητα να βοηθήσουμε τους πολίτες στις πλημμυρισμένες περιοχές, να στηρίξουμε επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους. Οι πρώτες πληρωμές ξεκίνησαν χθες», συνέχισε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξίσου επείγουσα είναι η ανασυγκρότηση των υποδομών, ενώ υπογράμμισε ότι η Θεσσαλία σηκώνει στις πλάτες της παθογένειες πολλών δεκαετιών στη διαχείριση των υδάτων της. «Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε σημαντικές παρεμβάσεις. Αν έγιναν σωστά θα φανεί στον απολογισμό και στην έρευνα της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε. «Με απόφασή μου συγκροτείται Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας υπαγόμενος στα υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος», ανακοίνωσε. Ο πρωθυπουργός είπε, επίσης, οτι κάτι πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στη διατήρηση των υδάτων της Θεσσαλίας. «Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας υποχρεώνει να τα δούμε όλα διαφορετικά. Όσοι ασφαλίζουν τα ακίνητα τους θα έχουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ. Η ασφάλιση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Καιρός να ξεκινήσει δημόσιος διάλογος για την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των κατοικιών και επιχειρήσεων. Το κράτος και πάλι θα σταθεί στο πλευρό των πληγέντων. Έχω δημιουργήσει ήδη ειδικό αποθεματικό που θα φτάσει τα 600 εκατ. Τα πρόσθετα 300 εκατ. θα προέλθουν από την αύξηση του τέλους διαμονής ιδίως στα πολύ ακριβά ξενοδοχεία», πρόσθεσε. Είπε, επίσης, ότι η ίδια κινητοποίηση θα γίνει και στον Έβρο, ενώ τόνισε ότι η επέκταση του φράχτη συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί. Σε ο,τι αφορά την Πολιτική Προστασία και το πρόγραμμα «Αιγίς» είπε ότι αναμένει γρήγορους ρυθμούς στην εκτέλεση του. «Η συστηματική συνεργασία Πολιτικής Προστασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι μονόδρομος με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Σε μια χώρα η οποία δαπανά 3% του ΑΕΠ για τις Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τις αξιοποιεί όταν αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές και αυτό θα γίνεται στο εξής», υπογράμμισε. Μητσοτάκης: Ποτέ δεν υποχώρησα στα εμπόδια όσο ανυπέρβλητα κι αν φαίνονταν Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ποτέ δεν κρύφτηκε, ποτέ δεν διεκδίκησε το αλάθητο και ποτέ δεν υποχώρησε στα εμπόδια όσο ανυπέρβλητα κι αν φαίνονταν. «Το ίδιο θα κάνω και τώρα», τόνισε. «Εμείς πρέπει να χτίσουμε το θαύμα της χώρας μας. Και κάθε φορά που πέφτουμε, εμείς να σηκωνόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Το έχουμε αποδείξει, θα το αποδείξουμε ξανά», συμπλήρωσε. Είπε, επιπλέον, οτι το 41% της κάλπης δεν είναι διαβατήριο εφησυχασμού ή άλλοθι αλαζονείας. «Πρώτος εγώ θέλω να τρέξουμε πιο γρήγορα. Και σε όσους καλόπιστα σχολιάζουν ότι δεν ξεκινήσαμε καλά, απαντώ ότι θα κερδίσουμε τον πόλεμο. Ο τόπος μας κλείνει λογαριασμούς με το παρελθόν», υπογράμμισε. Παρακολουθήστε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ: Ειδήσεις σήμερα: Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες) Φλωρίδης: ενίσχυση δικηγόρων με 5000 ευρώ και εκπαιδευτικό βοήθημα 560 ευρώ ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου