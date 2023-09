Αθλητικά

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: “πράσινος” περίπατος στο Αγρίνιο

Εύκολο βράδυ στην Αιτωλοακαρνανία πέρασαν οι παίκτες του "τριφυλλιού", που πέρασαν αρκετές φορές την γραμμή στην εστία των γηπεδούχων.

Με τον Μπερνάρ Ντουάρτε να κάνει... πράγματα και θαύματα στο γήπεδο, «σφραγίζοντας» την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» με χατ-τρικ (12’, 45’+1’, 64’) κι άλλα δύο γκολ απ’ τον Αϊτόρ με εύστοχο πέναλτι στο 86’ και τον Μάγκνουσον στο 90’+3’, ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν… αέρας απ’ το Αγρίνιο επικρατώντας του Παναιτωλικού με 5-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν το απόλυτο των νικών τους (3Χ3) και περιμένουν πλέον με... ηρεμία την επόμενη «αποστολή» τους την Πέμπτη (21/09) απέναντι στη Βιγιαρεάλ, στην πρεμιέρα του στους ομίλους του Europa League.

Ο Παναιτωλικός μπήκε με διάθεση να πιέσει ψηλά τον Παναθηναϊκό, που πήρε από νωρίς την κατοχή της μπάλας. Την πρώτη καλή ευκαιρία στον αγώνα, ωστόσο, τη δημιούργησαν οι «πράσινοι» στο 11’, όταν ο Παλάσιος «πάτησε» στην περιοχή και γύρισε προς τη μικρή περιοχή, όμως το γύρισμά του δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο Βιλένα, καθώς η προσπάθειά του κόντραρε πάνω στους αμυντικούς.

Δύο λεπτά αργότερα (13’) ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Μαντσίνι έκανε μία εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Χουάνκαρ, «κόβοντας» στα... δύο την άμυνα των γηπεδούχων κι ο Ισπανός μπακ γύρισε προς την «καρδιά» της άμυνας, όπου ο Μπερνάρ δεν αστόχησε κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 23’ ο Παναιτωλικός έχασε μία πολύ σημαντική ευκαιρία, όταν ο Πέρες έκανε κάθετη κίνηση, έπαιξε το ένα-δύο με τον Καρέλη και πλάσαρε, όμως ο Κώτσιρας πρόλαβε να του βάλει μία πολύ δυνατή κόντρα, για να φτάσει η μπάλα «άψυχα» στα χέρια του Μπρινιόλι.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα και στο 28’ ο Μπερνάρ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, όμως το σουτ που επιχείρησε με το αριστερό κόντραρε πάνω στον Μαλή και στη συνέχεια το γύρισμα του Παλάσιος πέρασε απευθείας άουτ.

Στο 32’ ο Ιωαννίδης πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του όμως το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε πάνω στον Μπρούνο Ντουάρτε, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η σέντρα-σουτ του Παλάσιος πέρασε ελάχιστα άουτ. Στη συγκεκριμένη φάση, οι «πράσινοι διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα για «αγκάλιασμα» του Μαλή στον Σένκεφελντ μετά το κόρνερ του Μπερνάρ, στο οποίο δεν υπέδειξαν κάποια παράβαση ο διαιτητής Πέτρος Τσαγκαράκης κι ο VAR Ευάγγελος Μανούχος.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 2-0 ξανά με τον Μπερνάρ. Από ωραία ενέργεια του Παλάσιος από τα δεξιά και γύρισμα μέσα στην περιοχή, οι αμυντικοί των γηπεδούχων δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν, ο Ιωαννίδης «μπήκε» στη φάση κι έστρωσε με τακουνάκι στον Μπερνάρ που έκανε το 2-0 για τους «πράσινους».

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν το ίδιο καλά με άλλη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ στο 51’, ο Μάγκνουσον χώθηκε στη μικρή περιοχή και πήρε την κεφαλιά, όμως ο Καπίνο έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο επόμενο λεπτό (52’) ο Τορεχόν έπιασε κεφαλιά αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ντίας, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 56’ το φάουλ του Χουάνπι έφυγε πολύ λίγο εκτός εστίας.

Το προσωπικό σόου του Μπερνάρ Ντουάρτε συνεχίστηκε στο 64’ με τον Βραζιλιάνο να φτάνει σ’ ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ, με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ, περνώντας την μπάλα κάτω απ’ το τείχος των παικτών του Παναιτωλικού και «τελειώνοντας» οριστικά το παιχνίδι.

Στο 85’ Ο Σπόραρ ανατράπηκε από τον Σενγκέλια, ο διαιτητής Τσαγκαράκης κλήθηκε από το VAR να δει τη φάση κι έδειξε πέναλτι στο οποίο ευστόχησε ο Καταλανός εξτρέμ ένα λεπτό αργότερα (86’), επιστρέφοντας στα γκολ μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Στο 90’ από τακουνάκι του Βέρμπιτς, ο Βιλένα βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε στο δοκάρι, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση πρώτα ο Αϊτόρ και στη συνέχεια ο Βέρμπιτς δεν μπόρεσαν να σκοράρουν από καλή θέση.

Την τελική... πινελιά στο ματς έβαλε ο Μάγκνουσον το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με κοντινή κεφαλιά από κόρνερ του Τσέριν, «σφραγίζοντας» με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο τη νίκη του Παναθηναϊκού και το τελικό 5-0.

Νωρίτερα, Λαμία και ΟΦΗ, χάρισαν θέαμα και γκολ, φεύγοντας με έναν βαθμό έκαστος στο τέλος του αγώνα.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: 63’ Μαλής, 85’ Σενγκέλια - 47’ Ρουμπέν

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γκαμπριέλ Σούρερ): Καπίνο, Οικονόμου, Μαλής, Μπρούνο Ντουάρτε, Λιάβας (56’ Φρεντ Ντουάρτε), Τσιγγάρας (46’ Χουάνπι), Πέρες, Μπαλντασάρα, Τορεχόν, Ντίας (65’ Σενγκέλια), Καρέλης (75’ Πέδρο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν (64’ Αράο), Βιλένα, Παλάσιος (80’ Βέρμπιτς), Μπερνάρ (75’ Τσέριν), Μαντσίνι (64’ Αϊτόρ), Ιωαννίδης (75’ Σπόραρ).

