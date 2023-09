Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση

"Πυρά" από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Οι ανακοινώσεις των κομμάτων.

Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της καθιερωμένης ομιλίας του στην 87η ΔΕΘ και τα όσα μέτρα στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε.

Καλπάκης: Κατώτερος των περιστάσεων ο κ. Μητσοτάκης, σαν να κυβερνούσε άλλος τα προηγούμενα 4 χρόνια

«Αν και μιλούσε στην 5η ΔΕΘ ως πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε λες και ανέλαβε σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας», σχολιάζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, για την αποψινή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, ο κ. Καλπάκης αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν βρήκε μία συγγνώμη, δεν βρήκε ένα λάθος ή παράλειψη της κυβέρνησής του στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των πυρκαγιών. Μόνο γενικόλογες αναφορές σε σύγχυση αρμοδιοτήτων και μετάθεση ευθυνών, που και πάλι αφορούν τους υπουργούς του και τους εκλεκτούς του στην αυτοδιοίκηση». Σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός «δεν βρήκε μία πρόταση για τη Θεσσαλία, για τη δημόσια υγεία, τη σίτιση και τη στέγαση των πληγέντων, την περισυλλογή των ζώων, την υδροδότηση, ούτε βεβαίως για ένα σχέδιο ανόρθωσης της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας».

Επιπλέον, ο κ. Καλπάκης αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απαξίωσε την κριτική ως "λάσπη" και ανακάλυψε τώρα την προσαρμογή στην κλιματική κρίση, ενώ εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχει εφαρμόσει τα εργαλεία για το κλίμα, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες που παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ». Επίσης, τονίζει ότι «εμφάνισε ως νέες εξαγγελίες το προεκλογικό του πρόγραμμα και υποσχέθηκε πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ η κυβέρνησή του είναι που δίνει τη μία αναβολή μετά την άλλη στη σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS». Ακόμη σημειώνει ότι «απέδειξε ότι δεν έχει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας μετά το τέλος του market pass και δεν είπε τίποτα για φορολόγηση των υπερκερδών δισεκατομμυρίων ευρώ, που τροφοδοτούν τον υψηλό πληθωρισμό».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «σήμερα επίσης αποδείχτηκε ότι υπήρχε η δυνατότητα να ξεπαγώσουν οι τριετίες πριν την μνημονιακή πρόβλεψη για μείωση της ανεργίας κάτω από το 10% και ότι ο κ. Μητσοτάκης τόσα χρόνια που αρνούνταν την απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για ξεπάγωμα των τριετιών, απλά εξαπατούσε τους εργαζόμενους και τους στερούσε εισόδημα». «Και όλα αυτά», σχολιάζει, «την ώρα που εισάγει τις 13 ώρες δουλειά την ημέρα, ενώ μόνο που δεν μας ζήτησε να του πούμε κι ευχαριστώ που διατηρεί τις 11 ώρες ανάπαυση».

Εν κατακλείδι ο κ. Καλπάκης υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε σήμερα δήθεν "μεγάλες αλλαγές", αλλά η πολιτική του αναπαράγει την ανασφάλεια στην κοινωνία, με εξαίρεση εκείνους που μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες».

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Δεν υπάρχει πια φύλλο συκής για την αποτυχία του «επιτελικού» κράτους και του «πολυδιάστατου» αποσυντονισμού

Tις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχολίασε και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μέσω του γραφείου Τύπου του κόμματος. «Εμφανίστηκε απόψε ενώπιον των πολιτών ανέτοιμος να παρουσιάσει λύσεις για τους πληγέντες της Θεσσαλίας και προσποιούμενος τον "εκσυγχρονιστή" που παρέλαβε καμένη γη… από τον εαυτό του», αναφέρει το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ, ενω σημειώνει: «... Χρειάζεται επειγόντως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης, κάτι που η κυβέρνηση είναι αδύναμη να εκπονήσει».

Κάνοντας λόγο για λεκτικά πυροτεχνήματα, υποστηρίζει πως κ. Μητσοτάκης βάλθηκε να πείσει ότι ήρθε η ώρα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων.

«Ας του θυμίσουμε ότι είναι πέντε χρόνια πρωθυπουργός, διάστημα κατά το οποίο οι αυξήσεις του 2024 σε μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ήδη εξανεμισθεί λόγω της ακρίβειας και η χώρα είναι πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή λόγω της δικής του αβελτηρίας» ,τονιζε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο σχόλιο του.

Υπογραμμίζει ακομη πως ο πρωθυπουργός «ξιφουλκεί» κατά του προγράμματος «Ηρακλής» που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεσμοθέτησε, την ώρα που χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται υπό την απειλή των πλειστηριασμών, και καταλήγει:

«Δεν υπάρχει πια φύλλο συκής για την αποτυχία του "επιτελικού" κράτους και του "πολυδιάστατου" αποσυντονισμού».

ΚΚΕ: Οι μεγάλες καταστροφές μετατρέπονται σε άλλοθι και ευκαιρία για να επιταχυνθεί μια προσχεδιασμένη αντιλαϊκή πολιτική

«Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, που το εργατικό - λαϊκό εισόδημα λεηλατείται και που απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός σύγχρονων υποδομών για τις ανάγκες και την προστασία του λαού, ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται κυνικά να επικαλεστεί τις "φυσικές" καταστροφές προκειμένου, από τη μία να επιβάλλει νέους φόρους, βάρη και χαράτσια στο λαό κι από την άλλη να διαμορφώσει νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Το κυβερνητικό "καλάθι" της ΔΕΘ τελικά είχε παροχές, αλλά μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Αυτό ακριβώς γίνεται με την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, του νερού και των δασών, με πρόσχημα "τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην προστασία τους". Αυτό γίνεται με τη νέα φοροεπιδρομή σε αυτοαπασχολούμενους, με πρόσχημα "την πάταξη της φοροδιαφυγής", την ώρα που το μεγάλο κεφάλαιο νόμιμα φοροδιαφεύγει και φοροαπαλάσσεται.

»Αυτό γίνεται και με τη δρομολόγηση της υποχρεωτικής ασφάλισης των ακινήτων που φορτώνει νέα χαράτσια στα λαϊκά νοικοκυριά και τους στέλνει ως "πελατεία" στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών, με πρόσχημα "τη συλλογική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών". Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο το κράτος, όχι μόνο αποποιείται των ευθυνών του για την προστασία του λαού, αλλά τον καλεί να πληρώσει και τα σπασμένα από πάνω, αν τελικά πνιγεί ή καεί εξαιτίας μιας συνειδητής εγκληματικής πολιτικής των κυβερνήσεων, της ΕΕ και των τοπικών αρχών που θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό του "κόστους - οφέλους". Πρόκειται για την απεικόνιση όλης της βαρβαρότητας του σημερινού καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και του σάπιου κράτους που μέσα στα συντρίμμια, τη λάσπη και την καταστροφή του λαού αναζητά νέες αγορές, επενδυτικές ευκαιρίες και περισσότερα κέρδη. Αυτός είναι ο πραγματικός εχθρός και όχι "η φύση που επιτίθεται", όπως είπε προκλητικά ο κ. Μητσοτάκης».

«Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση θέτει νέους εκβιασμούς, καλώντας τον λαό να επιλέξει ανάμεσα στα ψίχουλα των market pass και των αποζημιώσεων στους πληγέντες, διαστρεβλώνοντας το πραγματικό περιεχόμενο της αλληλεγγύης που οι εργαζόμενοι και ο λαός εκφράζουν όλες αυτές τις ημέρες. Μια αλληλεγγύη που πάει χέρι χέρι με την διεκδίκηση για να πληρώσουν το κεφάλαιο με τα τεράστια κέρδη και η ΕΕ με τα διαφορά ταμεία, που ξεκοκαλίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για την αντιμετώπιση των ζημιών, αλλά και για τα επείγοντα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις.

Τελικά, οι μεγάλες καταστροφές απ' τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές μετατρέπονται σε άλλοθι και ταυτόχρονα σε ευκαιρία για να επιταχυνθεί μια προσχεδιασμένη πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, ματωμένων πλεονασμάτων, αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και έντασης της εκμετάλλευσης, όπως δείχνει και το αντεργατικό νομοσχέδιο - έκτρωμα που έχει φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτά είναι, άλλωστε, και τα κριτήρια για την "αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας", επιβεβαιώνοντας ότι η απόκτηση της περιβόητης επενδυτικής βαθμίδας δεν θα έχει κανένα θετικό αντίκτυπο για τον λαό. Αντίθετα προμηνύεται νέος γύρος βαρών από την επερχόμενη ύφεση στην ΕΕ και την Ευρωζώνη και ήδη προετοιμάζουν το έδαφος σε αυτήν την κατεύθυνση» προσθέτει η ανακοίνωση του ΚΚΕ και υπογραμμίζει καταλήγοντας:

«Πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός, για καθολική αποζημίωση των πληγέντων, για σύγχρονες υποδομές προστασίας της ζωής, του περιβάλλοντος και της λαϊκής περιουσίας, για μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια, για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων και χαρατσιών, με πρώτο μεγάλο σταθμό την απεργιακή μάχη για την απόσυρση του αντεργατικού τερατουργήματος της κυβέρνησης.

Είναι κυριολεκτικά αγώνας ζωής!».

