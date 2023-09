Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: οι τριετίες, τα μέτρα στήριξης, η Υγεία, η Θεσσαλία και το “αλάθητο”

Αναλυτικά όλες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, την ανασυγκρότηση του Έβρου και της Θεσσαλίας, τις αλλαγές στην Πολιτική Προστασία, αλλά και οι στιγμές αυτοκριτικής.

Το «ξεπάγωμα» από την 1η Ιανουαρίου του 2024 των τριετιών και κάθε επιδόματος προϋπηρεσίας, που βρίσκονται σε αναστολή από το 2012, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ακόμη, ανακοίνωσε τη συγκρότηση Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, θα παραταθεί μέχρι το τέλος του χρόνου το Market pass μόνο για τη Θεσσαλία και τον Έβρο, το ειδικό αποθεματικό για φυσικές καταστροφές που ανέρχεται σε 300.000.000 ευρώ θα φτάσει στα 600.000.000 ευρώ το 2024 και το επιπλέον ποσό θα προέλθει από την αύξηση του τέλους διαμονής από 1 μέχρι 6 ευρώ κυρίως στα πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ θα υπάρχει συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα σε φυσικές καταστροφές.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμα:

Αποδεσμεύονται μέσα στον επόμενο μήνα 2.500 αστυνομικοί από τη φύλαξη δημοσίων προσώπων. Η ασφάλεια του Πρωθυπουργού μειώνεται στο μισό. Αυτό θα ισχύσει και για Υπουργούς, βουλευτές και αξιωματούχους. Επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες θα χρηματοδοτούν οι ίδιοι την προστασία τους.

Συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί η επέκταση του φράχτη στον Έβρο.

Εφαρμογή των ποινών. Καταδικασμένος για 15 χρόνια δεν θα αποφυλακίζεται πια στα 5.

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο.

Αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Δεκέμβριο.

Καταβολή έκτακτου βοηθήματος σε όσους αδικεί η "προσωπική διαφορά" Κατρούγκαλου.

Νέα ετήσια αύξηση στους συνταξιούχους τον Ιανουάριο.

Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των κρατικών ομολόγων.

Μείωση στο μισό του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Καταβολή του "Youth Pass", 150 ευρώ σε 200.000 18άρηδες και 19άρηδες.

Διασύνδεση έως της άνοιξη του 2024 των ταμειακών μηχανών 450.000 επιχειρήσεων με τα POS.

800 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ και προμήθεια νέων ασθενοφόρων.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι έχει εντολή για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αυτές κάνει και είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στον πολυδιάστατο εκσυγχρονισμό της χώρας εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο πόλεμος θα κερδηθεί, ενώ διαβεβαίωσε πως δεν θα θέσει ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Οι αλλαγές και τα μέτρα που προωθεί έχουν να κάνουν με την οικονομία, τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη κι ένα κράτος που θα εξασφαλίζει μια καλύτερη καθημερινότητα.

«Ό,τι χάσαμε πολιτεία και πολίτες θα το ξαναχτίσουμε μαζί, καλύτερα και χωρίς τα λάθη του παρελθόντος»

«Για μια ακόμα χρόνια η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία νέας διαδρομής. Η φετινή έκθεση διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα μας. Θα ήθελα η εισαγωγή να επικεντρώνονταν στην τεράστια επιτυχία της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες από το βήμα της ΔΕΘ.

«Τα γεγονότα με καλούν να ξεκινήσω διαφορετικά», συνέχισε σημειώνοντας ότι ο τόπος γνώρισε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά και τη μεγαλύτερη πλημμύρα.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως ο,τι χάσαμε πολιτεία και πολίτες θα το ξαναχτίσουμε μαζί, καλύτερα και χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Δεσμεύτηκε επίσης ότι «θα κάνουμε τα πάντα ώστε η άνιση μάχη με την κλιματική κρίση να μην είναι μια μάχη χαμένη».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι και στη Θεσσαλία και στον Έβρο άκουσε την οργή των πολιτών και διαπίστωσε πόσο δύσκολα εξηγείται σε κάποιον που έχασε το σπίτι του ότι έπεσαν 8 δισ. τόνοι νερού.

«Είδα ξανά και τις δύο όψεις του κράτους μας. Τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και τη συχνή μετάθεση ευθυνών. Είδα συντονισμό και ηρωισμό στο πεδίο που έσωσε χιλιάδες ανθρώπους», υπογράμμισε και ευχαρίστησε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, όσους πάλεψαν μέσα στις λάσπες και ειδικά τους εθελοντές.

«Απέδειξαν ότι ο καθρέφτης της σημερινής Ελλάδος δεν είναι η άθλια δολοφονία του Αντώνη στον Πειραιά», υπογράμμισε.

Συγκροτείται Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

«Όλοι αυτοί δεν θα αποσυρθούν ποτέ από τη δική τους λάσπη. Δικός μας εχθρός ήταν και είναι η λάσπη της πλημμύρας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας απάντηση σε όσους, όπως είπε, επιτέθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή περίμεναν χαιρέκακα εκατόμβη νεκρών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Πρώτη μας προτεραιότητα να βοηθήσουμε τους πολίτες στις πλημμυρισμένες περιοχές, να στηρίξουμε επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους. Οι πρώτες πληρωμές ξεκίνησαν χθες», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξίσου επείγουσα είναι η ανασυγκρότηση των υποδομών, ενώ υπογράμμισε ότι η Θεσσαλία σηκώνει στις πλάτες της παθογένειες πολλών δεκαετιών στη διαχείριση των υδάτων της.

«Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε σημαντικές παρεμβάσεις. Αν έγιναν σωστά θα φανεί στον απολογισμό και στην έρευνα της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε.

«Με απόφασή μου συγκροτείται Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας υπαγόμενος στα υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος», ανακοίνωσε. Ο πρωθυπουργός είπε, επίσης, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στη διατήρηση των υδάτων της Θεσσαλίας.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας υποχρεώνει να τα δούμε όλα διαφορετικά. Όσοι ασφαλίζουν τα ακίνητα τους θα έχουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ. Η ασφάλιση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Καιρός να ξεκινήσει δημόσιος διάλογος για την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των κατοικιών και επιχειρήσεων. Το κράτος και πάλι θα σταθεί στο πλευρό των πληγέντων. Εχω δημιουργήσει ήδη ειδικό αποθεματικό που θα φτάσει τα 600 εκατ. Τα πρόσθετα 300 εκατ. θα προέλθουν από την αύξηση του τέλους διαμονής ιδίως στα πολύ ακριβά ξενοδοχεία», πρόσθεσε.

Είπε, επίσης, ότι η ίδια κινητοποίηση θα γίνει και στον Έβρο, ενώ τόνισε οτι η επέκταση του φράχτη συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί.

Σε ο,τι αφορά την Πολιτική Προστασία και το πρόγραμμα «Αιγίς» είπε ότι αναμένει γρήγορους ρυθμούς στην εκτέλεση του. «Η συστηματική συνεργασία Πολιτικής Προστασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι μονόδρομος με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Σε μια χώρα η οποία δαπανά 3% του ΑΕΠ για τις Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τις αξιοποιεί όταν αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές και αυτό θα γίνεται στο εξής», υπογράμμισε.

"Ποτέ δεν υποχώρησα στα εμπόδια όσο ανυπέρβλητα κι αν φαίνονταν"

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ποτέ δεν κρύφτηκε, ποτέ δεν διεκδίκησε το αλάθητο και ποτέ δεν υποχώρησε στα εμπόδια όσο ανυπέρβλητα κι αν φαίνονταν. «Το ίδιο θα κάνω και τώρα», τόνισε. «Εμείς πρέπει να χτίσουμε το θαύμα της χώρας μας. Και κάθε φορά που πέφτουμε, εμείς να σηκωνόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Το έχουμε αποδείξει, θα το αποδείξουμε ξανά», συμπλήρωσε.

Είπε, επιπλέον, ότι το 41% της κάλπης δεν είναι διαβατήριο εφησυχασμού ή άλλοθι αλαζονείας. «Πρώτος εγώ θέλω να τρέξουμε πιο γρήγορα. Και σε όσους καλόπιστα σχολιάζουν ότι δεν ξεκινήσαμε καλά, απαντώ ότι θα κερδίσουμε τον πόλεμο. Ο τόπος μας κλείνει λογαριασμούς με το παρελθόν», υπογράμμισε.

«Δεν θα θέσω ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεν θα επιτρέψω ποτέ να ζήσουμε ξανά το τραύμα μια χρεοκοπίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση κατάργησε τα εμπόδια στην ψήφο των αποδήμων, αύξησε μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τώρα σειρά έχουν μεγάλες αλλαγές.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχουμε τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης και την επενδυτική βαθμίδα που η κυβέρνηση πέτυχε.

«Η επόμενη τετραετία θα είναι περίοδος επένδυσης στο αύριο της χώρας, στη δημιουργία πλούτου», υπογράμισσε.

«Έχω εντολή μεγάλων μεταρρυθμίσεων και αυτές κάνω», ανέφερε σημειώνοντας ότι ήδη το 50% του προγράμματος της κυβέρνησης στην οικονομία έχει υλοποιηθεί.

«Ο υπουργός Ανάπτυξης θα ανακοινώσει νέα μέτρα για να συγκρατηθούν οι τιμές. Ο πόλεμος της ακρίβειας θα είναι διαρκής τους επόμενους μήνες. Το market pass θα συνεχιστεί ως το τέλος του χρόνου μόνο στη Θεσσαλία και τον Έβρο», υπογράμμισε και τόνισε πως είναι αδιαπραγμάτευτος ο στόχος να έχει η χώρα 0,7% πρωτογενές πλεόνασμα στο τέλος του χρόνου.

Μίλησε επίσης, μεταξύ άλλων, για το youthpass, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τις αυξήσεις των συνταξιούχων και στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο.

Ο πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση και παρατήρησε: «Οι πολιτικοί συσχετισμοί και η κομματική γεωγραφία καθιστούν πλέον τη δική μας παράταξη αποκλειστικό αντίπαλο όλων των συσσωρευμένων προβλημάτων. Αρα, να γνωρίζουμε ότι για καιρό ακόμα η κυβέρνηση θα στοχοποιείται για όποια αστοχία προκύπτει στον τόπο. Αυτόματα θα γίνεται αυτό. Είτε ευθύνεται είτε όχι. Καλοδεχούμενη για μένα πάντα η κριτική. Αρκεί να γίνεται καλοπροαίρετα. Να είναι τεκμηριωμένη. Και όσοι ασκούν κριτική ας αφιερώσουν και λίγη από τη σκέψη τους σε όσους είναι στην αρένα και ιδρώνουν και ματώνουν, που θα έλεγε και ο πρόεδρος Ρούσβελτ, που πριν από εκατόν τόσα χρόνια έγραψε αυτό το κείμενο εξαιρετικά ενδιαφέρον για εμάς τους πολιτικούς, που είμαστε στην αρένα και ξέρουμε τι σημαίνει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της δράσης. Ας το έχουν στο μυαλό τους αυτό πάντα οι διάφοροι αυτόκλητοι πυροσβέστες του καναπέ, οι πατριώτες του πληκτρολογίου και οι μεταρρυθμιστές της φακής».

Εξαγγελία-έκπληξη για τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας

«Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με αυστηρότερο έλεγχο στην αγορά, αλλά κυρίως με ενίσχυση του εισοδήματος. Από την 1.1.2024 "ξεπαγώνουν" οι τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρισκόταν σε αναστολή από το 2012. Φέρνουμε νωρίτερα 1-2 χρόνια κάτι που θα ίσχυε μόνο αν η ανεργία έπεφτε κάτω από το 10%», ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη στήριξη της υπηρεσίας Iris, ενώ για τη βραχυχρόνια μίσθωση είπε ότι τη θέλουμε αλλά έχει εκτοξεύσει τα ενοίκια σε διάφορες περιοχές και από τον Ιανουάριο τα σχετικά εισοδήματα θα υπόκεινται σε ΦΠΑ και στα τέλη που ισχύουν για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Μιλώντας για τη φοροδιαφυγή, επανέλαβε ότι «οι φοροφυγάδες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν στο πραγματικό τους εισόδημα».

Οι φοροφυγάδες θα υποχρεωθούν στο αυτονόητο, να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν στο πραγματικό τους εισόδημα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που αναγγέλλουμε. Μέτρα, τα οποία υπηρετούν τον ορθολογισμό στην αγορά, αλλά και τη δικαιοσύνη στην κοινωνία. pic.twitter.com/vl8Hk2r9HB — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 16, 2023

Επ' αυτού είπε ότι θα ανακοινωθούν δέκα μέτρα, όπως η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η κατάργηση των μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Τα μέτρα για την οικονομία

Τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είναι:

Ξεπαγώνουν από 1η Ιανουαρίου 2024 οι «τριετίες» και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρίσκονταν σε αναστολή απ’ το 2012



Αύξηση των αμοιβών στο Δημόσιο από 01/01/2024 κατά 10,5%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 660.000 υπάλληλοι αποκτούν έναν πρόσθετο μισθό τον χρόνο



Σε 1.340.000 δηλώσεις το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για παιδιά



Σε 200.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ μηδενίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα



Νέα μέτρα με στόχο τη διατήρηση σταθερών και μειωμένων τιμών σε βασικά προϊόντα



Συνέχιση του «Market Pass» έως το τέλος του έτους στη Θεσσαλία και στον Έβρο



Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο



Αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Δεκέμβριο



Καταβολή έκτακτης αρωγής σε όσους αδικεί η «προσωπική διαφορά» Κατρούγκαλου, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους



Νέα ετήσια αύξηση στους συνταξιούχους τον Ιανουάριο



Επιστροφή του Ειδικού Φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο



Συνέχιση του Επιδόματος Θέρμανσης, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά



Συμπληρωματική πρόνοια για το ρεύμα, για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές



Καταβολή μόνο μίας εισφοράς 10% επί των πρόσθετων αμοιβών από τους συνταξιούχους που εργάζονται, αντί της σημερινής επιβάρυνσης των αποδοχών τους κατά 30%



Εξυγίανση και ενίσχυση του ανταγωνισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάδειξη και 5ου τραπεζικού πυλώνα και παροχή δανείων και από μη τραπεζικούς φορείς



Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των κρατικών ομολόγων ως μία νέα εναλλακτική επιλογή αποταμίευσης



Μείωση στο μισό του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών



Ανάδειξη της υπηρεσίας IRIS, με την οποία ποσά έως 500 ευρώ ημερησίως διακινούνται χωρίς τραπεζική προμήθεια

Τα μέτρα για την οικογένεια, τους νέους και τη στέγη

Το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση 3 ή περισσότερων ακινήτων από τον Ιανουάριο θα υπόκειται σε ΦΠΑ και στα τέλη που ισχύουν για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Καταβολή του «Youth Pass», 150 ευρώ σε 200.000 18άρηδες και 19άρηδες

Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι Μου» για πολίτες 25-39 ετών. Έχουν εγκριθεί ήδη 4.700 χαμηλότοκα δάνεια. Στόχος να αποκτήσουν σπίτι συνολικά 10.000 νέοι. Με τις παράλληλες δράσεις για τη στέγη, να ευνοηθούν τελικά 150.000 πολίτες.

«Αποδεσμεύονται μέσα στον επόμενο μήνα 2.500 στελέχη της ΕΛΑΣ από τη φύλαξη δημοσίων προσώπων»

«Ανοίγουμε μέτωπο και με τους λίγους δικηγόρους και δικαστές που καθυστερούν την απονομή της δικαιοσύνης» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για σαράκι που κατατρώει την ουσία που είναι η εμπιστοσύνη. «Στην αδικία αντιτάσσουμε την ισονομία. Δεν μιλάω για πράγματα τα οποία θα γίνουν, αλλά για πράγματα που γίνονται ήδη. Ξεκινήσαμε από τη Μύκονο, τα πρώτα πρόστιμα έπεσαν σε μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι ένα νέο κίνημα, το κίνημα της καθημερινότητας με κανόνες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ξέρω ότι όσο αγγίζουμε τα προβλήματα θα μας δείχνουν τα δόντια τους» σημείωσε, ενώ είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για ανοχή στο μικρό.

«Αποδεσμεύονται μέσα στον επόμενο μήνα 2.500 στελέχη της ΕΛΑΣ από τη φύλαξη δημοσίων προσώπων. Πρώτοι της δικής μου ασφαλείας. Για επιχειρηματίες και άλλους παράγοντες λυπάμαι, στο εξής ας χρηματοδοτούν οι ίδιοι την προστασία τους», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για την εφαρμογή των ποινών και για γρήγορες αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του κράτους και ειδικά στην υγεία, μιλησε για ριζική ανασυγκρότηση του ΕΚΑΒ και για μια σειρά από άλλες δράσεις που ήδη έχουν υλοποιηθεί.

Τα μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, αναφέροντας πως:

Συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί η επέκταση του φράχτη στον Έβρο. Αποδεσμεύονται μέσα στον επόμενο μήνα 2.500 αστυνομικοί από τη φύλαξη δημοσίων προσώπων. Η ασφάλεια του Πρωθυπουργού μειώνεται στο μισό. Αυτό θα ισχύσει και για Υπουργούς, βουλευτές και αξιωματούχους. Επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες θα χρηματοδοτούν οι ίδιοι την προστασία τους. Με στοχευμένες παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα παραβάτες «μικρών» αδικημάτων που κοστίζουν ζωές και περιουσίες θα μπορούν να φυλακίζονται με την πρωτόδικη απόφαση. Εφαρμογή των ποινών. Καταδικασμένος για 15 χρόνια δεν θα αποφυλακίζεται πια στα 5. Επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης, με μέτρα όπως η καθιέρωση της μίας και μόνης αναβολής στις δίκες και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Η Δικαιοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεών μας. Με στοχευμένες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που αφορούν τόσο το βάρος, όσο και την εφαρμογή των ποινών. Και με ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ώστε να προσεγγίσουμε, έως το 2027, τους χρόνους αποφάσεων της Ευρώπης. pic.twitter.com/SzZHgxB1Xa — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 16, 2023

«Η μεταρρύθμιση και η νομιμότητα παντού είναι η νέα συμφωνία αλήθειας που πρέπει να υπογράψουμε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, με ξεχωριστή αναφορά στο μετρό και στην επέκτασή του αλλά και στο flyover. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πλαίσιο στα εργασιακά χωρίς, όπως τόνισε, να αμφισβητείται ούτε το οκτάωρο, ούτε η ανάπαυση των 11 ωρών.

Για το κράτος στάθηκε ιδιαίτερα σε υποσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών που καθιερώνει δείκτες απόδοσης για τους ΟΤΑ. «Ζητούμε περισσότερη λογοδοσία και στον πολίτη και στην κεντρική διοίκηση», πρόσθεσε. «Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Αποτελούν εθνικό μονόδρομο», υπογράμμισε.

«Η μεταρρύθμιση και η νομιμότητα παντού είναι η νέα συμφωνία αλήθειας που πρέπει να υπογράψουμε», τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης κλείνοντας ανέφερε λόγια του Γιώργου Σεφέρη και σημείωσε: «Με πίστη στον εαυτό μας να βαδίσουμε στο μέλλον, να το κερδίσουμε, και να είστε σίγουροι θα το κερδίσουμε».

Τα μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, είναι.

800 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ και καινούργια ασθενοφόρα Ίδρυση ενιαίου κέντρου συντονισμού σε κάθε Περιφέρεια της χώρας Δημιουργία «Πύργου Ελέγχου», ώστε η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στις πόλεις να φτάσει σε 10 λεπτά 6 βάσεις ιατρικών ελικοπτέρων για τις διακομιδές από απομακρυσμένα σημεία. Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 96 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας Πρόσληψη 10.000 νέων υγειονομικών Επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων 4 νέα νοσοκομεία

Θέλουμε ένα κράτος που θα υπηρετεί μία καλύτερη καθημερινότητα. Ένα κράτος με καλύτερες επιδόσεις, ειδικά στον τομέα της Υγείας. Με αιχμή το ΕΚΑΒ, που 40 χρόνια από την ίδρυσή του, ανασυγκροτείται. Και με τη συνέχιση έργων που ανήκουν στον πυρήνα της κοινωνικής μας πολιτικής. pic.twitter.com/4KFavecymC — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 16, 2023

Τα μέτρα για τις φυσικές καταστροφές

Κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μέτρα για τις φυσικές καταστροφές:

Συγκροτείται Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας υπό τα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Ταυτόχρονα, θα γίνουν εισηγήσεις για μόνιμες λύσεις στην άρδευση.



Υποχρεωτική η ασφάλιση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές. Προχωρά και η αναδιάρθρωση της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής.



Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για όσους ασφαλίζουν τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο συστήματος κινήτρων και αντικινήτρων που θα ενθαρρύνουν την ασφάλιση.



Διπλασιάζεται από το 2024 το Αποθεματικό για Φυσικές Καταστροφές από τα 300 στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόσθετο ποσό θα προέλθει από αύξηση του φόρου ημερήσιας διαμονής από 1 έως 6 ευρώ, ιδίως σε πολυτελή ξενοδοχεία.



Πρόσληψη πυροσβεστών και δασικών.



Ταχεία εκτέλεση του προγράμματος «Αιγίς» και πιο συστηματική συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα ενεργοποιούνται προληπτικά.



Προμήθειες σε drones εντοπισμού της φωτιάς, με αισθητήρες θερμότητας και με κάμερες στα σημεία κινδύνου.



Στη Θεσσαλία, άρχισαν την Παρασκευή οι πρώτες πληρωμές από την κρατική αρωγή.



Ψηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη για την ανασυγκρότηση των βαρέων υποδομών στις μεταφορές.

Για 2 πράγματα δεσμεύομαι: πρώτον, ό,τι χάσαμε, Πολιτεία και Πολίτες θα το ξαναχτίσουμε μαζί. Καλύτερα και χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Και δεύτερον, θα κάνουμε τα πάντα, ώστε η άνιση μάχη με την Κλιματική Κρίση να μην γίνει μια μάχη χαμένη. pic.twitter.com/Lm620gdGKq — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 16, 2023

Παρακολουθήστε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ:





