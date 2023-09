Κόσμος

Κακοκαιρία Daniel – Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 11300 οι νεκροί στην Ντέρνα

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 10.000.

Μια εβδομάδα και πλέον μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Ντέρνα, πόλη 100.000 κατοίκων στην ανατολική Λιβύη, εξαιτίας της καταιγίδας Daniel, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε πως ο απολογισμός των θυμάτων έφθασε τους 11.300 νεκρούς.

Άλλοι περίπου 10.100 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται στη Ντέρνα, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

Οι πλημμύρες στοίχισαν εξάλλου τη ζωή σε τουλάχιστον 170 ανθρώπους σε άλλες τοποθεσίες στην ανατολική Λιβύη, κατά τους αριθμούς του OCHA.

