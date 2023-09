Κόσμος

Στόλτενμπεργκ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι μακρύς

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα είναι στο NATO», υπογράμμισε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, προειδοποιεί πως δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι το τέλος της ένοπλης σύρραξης στην Ουκρανία θα έλθει σύντομα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα, την ώρα που συνεχίζεται η ουκρανική αντεπίθεση με σκοπό την ανάκτηση εδαφών που έχουν στα χέρια τους ρωσικά στρατεύματα.

«Οι περισσότεροι πόλεμοι διαρκούν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι προβλεπόταν όταν ξεκινούσαν», τονίζει ο κ. Στόλτενμπεργκ στη συνέντευξη που παραχώρησε στα μέσα ενημέρωσης του γερμανικού ομίλου Funke. «Κατά συνέπεια πρέπει να προετοιμαστούμε για μακρύ πόλεμο στην Ουκρανία», προσθέτει.

Η ένοπλη σύρραξη άρχισε την 24η Φεβρουαρίου 2022, όταν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια.

Ο ουκρανικός στρατός διεξάγει από τον Ιούνιο αντεπίθεση για να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όμως οι επιχειρήσεις του δεν επέτρεψαν να ανακαταληφθεί παρά περιορισμένος αριθμός κοινοτήτων. «Θα θέλαμε όλοι να έρθει η ειρήνη γρήγορα», λέει ο κ. Στόλτενμπεργκ.

«Όμως ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε [ότι] αν ο πρόεδρος [της Ουκρανίας Βολοντίμιρ] Ζελένσκι και οι Ουκρανοί σταματούσαν τις μάχες, η χώρα τους δεν θα υπήρχε πλέον. Αν ο πρόεδρος [της Ρωσίας Βλαντίμιρ] και η Ρωσία καταθέσουν τα όπλα θα έχουμε ειρήνη», προσθέτει.

Για την επιθυμία του Κιέβου να ενταχθεί στη συμμαχία, ο κ. Στόλτενμπεργκ διαβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα είναι στο NATO». Το Κίεβο ήρθε πιο κοντά σε αυτό στη σύνοδο της στρατιωτικής συμμαχίας τον Ιούλιο, εξηγεί.

