Βραζιλία: Συντριβή αεροσκάφους με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην Μπαρσέλους, τουριστική πόλη στη βραζιλιάνικη πολιτεία Αμαζόνας.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν αεροσκάφος συνετρίβη στην Μπαρσέλους, τουριστική πόλη στη βραζιλιάνικη πολιτεία Αμαζόνας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Γουίλσον Λίμα.

Δώδεκα επιβάτες και δυο μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, ανέφερε ο κ. Λίμα μέσω X (του πρώην Twitter). Η Μπαρσέλους απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια από την πολιτειακή πρωτεύουσα Μανάους.

Ερωτηθείσες σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, οι τοπικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το δυστύχημα. Δεν επέζησε κανείς, σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστότοπου G1, το αεροσκάφος ήταν EMB-110, δικινητήριο τουρμποπρόπ που κατασκευάζει η βραζιλιάνικη αεροπορική βιομηχανία Embraer. Η πτήση του από τη Μανάους στην Μπαρσέλους κανονικά θα διαρκούσε 90 λεπτά. Η Μπαρσέλους, πάνω στον Χίου Νέγκρου, παραπόταμο του Αμαζονίου, περιβάλλεται από εθνικά πάρκα.

Κατά ορισμένα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ανάμεσα στα θύματα ήταν υπήκοοι των ΗΠΑ, αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου UOL, που επικαλέστηκε τον υπουργό Ασφαλείας της πολιτείας, τον Βινίσιους Αλμέιντα, επιβάτες ήταν Βραζιλιάνοι που πήγαιναν στην περιοχή για να πάρουν μέρος σε αγωνιστική αλιεία.

