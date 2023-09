Κόσμος

Μεξικό: Πολύνεκρο μακελειό σε μπαρ

Η «σφαγή» έγινε στην πολιτεία Χαλίσκο, η οποία συνταράσσεται από τη βία του καρτέλ Νέα Γενιά, το οποίο συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες συμμορίες του Μεξικού.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά μέσα σε μπαρ στην πολιτεία Χαλίσκο, περιοχή του δυτικού Μεξικού την οποία λυμαίνονται συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Σάββατο.

Η σφαγή διαπράχθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Τεοκαλτίτσε, εν μέσω του εορτασμού της επετείου της ανεξαρτησίας του Μεξικού, ανέφερε η εισαγγελία της πολιτείας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Αρκετοί άνθρωποι δολοφονήθηκαν «μέσα σε μπαρ της συνοικίας Μαραβίγιας», εξήγησε. Η αστυνομία έκανε λόγο για έξι νεκρούς χθες.

Η πολιτεία Χαλίσκο συνταράσσεται από τη βία του καρτέλ Νέα Γενιά, το οποίο συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες συμμορίες του Μεξικού.

Στην Τεοκαλτίτσε, βόρεια από την πολιτειακή πρωτεύουσα Γουαδαλαχάρα, δυο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ενόπλους τη 2η Σεπτεμβρίου.

Αφότου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κήρυξε το 2006 τον λεγόμενο πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό, έχουν καταγραφτεί πάνω από 340.000 φόνοι και κάπου 100.000 εξαφανίσεις. Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι υποθέσεις αυτές συνδέονται, κατά τις αρχές, με τις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

