Τριετίες: Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί από την 1η Ιανουαρίου (παραδείγματα)

Μέτρο - έκπληξη από Μητσοτάκη στην ΔΕΘ για "ξεπάγωμα" των τριετιών. Ποιοι μισθοί θα αυξηθούν και πόσο. Αναλυτικά παραδείγματα.

Το «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 και κάθε επιδόματος προϋπηρεσίας, που βρισκόταν σε αναστολή από το 2012, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το πεδίο εφαρμογής αφορά όλους τους εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, ανοίγει η προσμέτρηση από 1/1/2024 και αφορά όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή τριετίες στον κατώτατο ή 3ετίες, 5ετίες ή άλλες κλίμακες, που ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, με την ΠΥΣ 6/2012, είχαν ανασταλεί, άρα, δεν «έτρεχαν» και δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω του 10%.

Όμως, από την 1η/1/2024:

Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας, μετά τις 14/2/2012, θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά.

Επομένως, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, από 1/1/2024, θα «τρέχει» ο χρόνος του και θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία.

Δηλαδή, 780 ευρώ από 0 ως 3 έτη, 858 ευρώ από 3 έως 6 έτη, 936 ευρώ από 6 έως 9 έτη, 1.014 ευρώ με πάνω από 9 έτη.

Β. Γι' αυτούς που είχαν προσληφθεί, πριν από τις 14/2/2012:

Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780x0,1=858 ευρώ). Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780x0,2=936 ευρώ). Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780x0,3=1.014 ευρώ).

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων, τα ανωτέρω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023 και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι 1.190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο.

Επίσης, το διάστημα μεταξύ 14/2/2012 έως 31/12/2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφορών.

