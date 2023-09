Πολιτική

Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ: Άνοιξαν οι κάλπες - Ποιοι ψηφίζουν και πώς

Αχτσιόγλου, Κασσελάκης, Παππάς, Τσακαλώτος και Τζουμάκας οι υποχήφιοι διάδοχοι του Τσίπρα στην ηγεσία. Οδηγός για τους ψηφοφόρους.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι εκλογείς που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8:00 π.μ. και θα κλείσουν στις 8:00 μ.μ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών και άνω, που είτε έχουν γραφτεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έως τις 16 Σεπτεμβρίου είτε εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών επιτόπου στα εκλογικά τμήματα.

Έχουν οριστεί 570 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Και όσοι είναι ήδη μέλη και όσοι εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα ανά την Ελλάδα, ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας.

Μαζί τους πρέπει να έχουν αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή δίπλωμα οδήγησης, ή βιβλιάριο Υγείας, ή άδεια διαμονής, ή visa, ή μπλε βεβαίωση. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία έχει οριστεί καταβολή εκλογικής συνδρομής 2 ευρώ. Οι μετανάστες και όσοι είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν νόμιμο έγγραφο που να προκύπτει ταυτοπροσωπία τους, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους.

Για τους κατοίκους εξωτερικού η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη και όσοι έχουν εγγραφεί στον isyriza μέχρι και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον με βάση τα αποψινά αποτελέσματα απαιτηθεί δεύτερος γύρος, αυτός θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου.

Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι πρόεδροι

-Η Έφη Αχτσιόγλου θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου (Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Περιστερίου, Καραθεοδωρή 1), στις 10:00.

-Ο Στέφανος Κασσελάκης θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου (Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Περιστερίου, Καραθεοδωρή 1), στις 12:30.

-Ο Νίκος Παππάς θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καισαριανής (Δημαρχείο Καισαριανής, αίθουσα εκδηλώσεων, Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας), στις 8:45.

-Ο Στέφανος Τζουμάκας θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας (Σχολικό Συγκρότημα Αγίου Νικολάου, Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 175), στις 12:00.

-Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό Κέντρο Νέας Ιωνίας (1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, Κρήτης 77, Νέα Ιωνία), στις 13:00.

