Παπαστεργίου για Gov.gr: Τεχνητή νοημοσύνη για την εξυπηρέτηση των πολιτών

«Το Gov.gr, περνάει πλέον σε μια νέα εποχή. Κάθε δυο μέρες περίπου, μια υπηρεσία προστίθεται στο σύστημα», υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε και στο θέμα των καταστροφών που προκάλεσε η φονική κακοκαιρία Daniel και με την ιδιότητα του ως πρώην δήμαρχος Τρικκαίων.

«Έχουν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία μεγάλη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή κι αναφέρομαι στον “Ιανό”. Όσο κι αν αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για όλα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο όγκος νερού που έπεσε τώρα στην περιοχή, ήταν 3-4 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του “Ιανού”. Τότε σχεδιάστηκα και έγιναν κάποια έργα, τα οποία όμως είχαν ως σημείο αναφοράς εκείνη την κακοκαιρία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ούτε οι πόλεις μας είναι σχεδιασμένες για να δέχονται τέτοιους όγκους νερού», υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου.

Ερωτηθείς δε για το αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή ανθρώπινα λάθη, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι «και έργα έγινα και τα ποτάμια καθαρίστηκαν και το φαινόμενο ήταν ακραίο και πρωτόγνωρο, αλλά προφανώς δεν έγιναν όλα καλά».

Περνώντας σε θέματα του Υπουργείου του, τόνισε ότι «το Gov.gr περνάει πλέον σε μια νέα εποχή. Κάθε 2 μέρες περίπου, μια νέα υπηρεσία προστίθεται για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο Gov.gr, η οποία ήδη δοκιμάζεται και πολύ σύντομα θα είναι στη διάθεση των πολιτών και θα τους δίνει τη δυνατότητα να περιγράφουν ηχητικά αυτό που θέλουν, ακόμη κι αν δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό και με την συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης να εξυπηρετούνται.

