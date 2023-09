Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Παππάς: Σήμερα χτίζουμε την παράταξη της νίκης

Ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καισαριανής.

«Σήμερα ψηφίζουμε, σήμερα αλλάζουμε», δήλωσε ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Νίκος Παππάς αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του στο εκλογικό κέντρο της Καισαριανής.

«Συμμετέχουμε», τόνισε ο κ. Παππάς, «για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, για να σώσουμε την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη από τα σχέδια του.

Για να υπερασπιστούμε τη χώρα από τη ΙΧ εξωτερική πολιτική του». «Για να ξεκινήσουμε», σημείωσε, «μια ενωτική πορεία προς τον μετασχηματισμό, μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα ‘χυλό' χωρίς λογοδοσία, μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα με κλειστές πόρτες».

Καταληκτικά ο κ. Παπππάς ανέφερε: «Κάνουμε τα ανοίγματα μας, χτίζουμε την ανοικτή δημοκρατική προοδευτική παράταξη της χώρας, χτίζουμε την παράταξη της νίκης».

