Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Ασθενής μεταφέρθηκε στα επείγοντα και τα έκανε “γυαλιά – καρφιά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 34χρονος Αιγύπτιος έβαλε στο στόχαστρο του και μια νοσηλεύτρια, στην οποία επιτέθηκε με μεταλλικό σκαμπό και την τραυμάτισε.

-

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν ένας 34χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου από Κέντρο Υγείας και επιτέθηκε σε μία νοσηλεύτρια.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ασθενής ήταν διεγερτικός, δεν υπήρξε κάποια αιτία για τη συμπεριφορά του.

Φώναζε, πετούσε αντικείμενα, μάλιστα, στη νοσηλεύτρια πέταξε ένα μεταλλικό σκαμπό. Ακόμα, προκάλεσε φθορές σε ιατρικό εξοπλισμό αλλά και το πάτωμα του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και ο άντρας συνελήφθη. Μάλιστα, αναφέρεται πως με δυσκολία ηρέμησαν τα πνεύματα.

Η νοσηλεύτρια δεν τραυματίστηκε σοβαρά, της παρασχέθηκαν, ωστόσο, οι πρώτες βοήθειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel – Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 11300 οι νεκροί στην Ντέρνα

Στόλτενμπεργκ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι μακρύς

Ασπρόπυργος: Έκαψαν λεωφορείο – συγκρούσεις με τα ΜΑΤ (εικόνες)