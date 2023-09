Πολιτική

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

-

Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel – Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 11300 οι νεκροί στην Ντέρνα

Στόλτενμπεργκ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι μακρύς

Ασπρόπυργος: Έκαψαν λεωφορείο – συγκρούσεις με τα ΜΑΤ (εικόνες)