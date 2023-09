Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Η Αχτσιόγλου ψήφισε στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα στέλνουμε το πρώτο μήνυμα, από αύριο διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, δήλωσε η υποψήφια την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

-

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, είναι μια μέρα δημοκρατικής συμμετοχής, μέρα ενδυνάμωσης της προοδευτικής παράταξης, μέρα ανανέωσης της σύγχρονης αριστεράς», δήλωσε η υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Έφη Αχτσιόγλου αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός της, στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου.

Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε ότι «είναι μια σημαντική μέρα για τους προοδευτικούς πολίτες αυτού του τόπου» και τόνισε ότι «σήμερα από το πρωί χιλιάδες άνθρωποι στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιστρέφει δυναμικά». «Κι εμείς», υπογράμμισε, «είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημα τους, στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή, με ισότητα, δικαιοσύνη και ασφάλεια».

«Χτες ο κ. Μητσοτάκης μας είπε ότι το σχέδιο του για τα επόμενα χρόνια είναι να επιβιώσουμε. Δεν θα πάρουμε», είπε, για να σημειώσει: «Σήμερα στέλνουμε το πρώτο μήνυμα, από αύριο διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει».

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι δείχνει η παράδοση



Στόλτενμπεργκ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι μακρύς

Ασπρόπυργος: Έκαψαν λεωφορείο – συγκρούσεις με τα ΜΑΤ (εικόνες)