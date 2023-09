Πολιτισμός

Λιβύη - ΓΕΕΘΑ: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

Αεροσκάφος C-130 αναχώρησε την Κυριακή το πρωί από την αεροπορική βάση Ελευσίνας

-

Αεροσκάφος C-130 αναχώρησε, σήμερα Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, από την αεροπορική βάση Ελευσίνας με προορισμό το αεροδρόμιο El Beida la Abraq της πόλης Bayda, για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων, και σε αυτήν συμμετέχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ καθώς και υγειονομικό προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να παρέχει πρώτες βοήθειες και υγειονομική κάλυψη Πεδίου Μάχης και Ειδικών Επιχειρήσεων.

Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνίσταται και στη διάθεση δύο τόνων εφοδίων και ειδών πρώτης ανάγκης, και ενός τόνου φαρμακευτικού υλικού.

Τη διαδικασία αναχώρησης της αποστολής επέβλεψε ο διοικητής της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ, αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις εξακολουθούν να συνδράμουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel» στη χώρα μας, αλλά συγχρόνως συμπαρίστανται και συντρέχουν τον δοκιμαζόμενο λαό της Λιβύης που επλήγη με πρωτοφανή σφοδρότητα από την ίδια φυσική καταστροφή, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη Λιβύη έφθασε τους 11.300 νεκρούς

Τουλάχιστον 11.300 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 10.100 αγνοούνται μόνο στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης, που χτυπήθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα από πλημμύρες, ανέφερε υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμενη την λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο.

«Σύμφωνα με τη λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο, οι πλημμύρες αυτές χωρίς προηγούμενο στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 11.300 ανθρώπους και άλλοι 10.100 αγνοούνται μόνο στην πόλη Ντέρνα, ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών σε ενημέρωσή του για την κατάσταση το βράδυ του Σαββάτου.

Οι πλημμύρες στοίχισαν εξάλλου τη ζωή σε τουλάχιστον 170 ανθρώπους σε άλλες τοποθεσίες στην ανατολική Λιβύη, κατά τους αριθμούς του OCHA.

«Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν, καθώς οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται ακατάπαυστα», προειδοποίησε το OCHA.

Η καταιγίδα Δανιήλ, οποία έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τη Ντέρνα, πόλη 100.000 κατοίκων στην ανατολική Λιβύη, προκάλεσαν ρήξη δυο φραγμάτων, με αποτέλεσμα πελώριοι όγκοι νερού, εύρους τσουνάμι, να καταπιούν ό,τι έβρισκαν στον διάβα τους.

Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, ο Οθμάν Αμπντελτζαλίλ, δημοσιοποίησε χθες το απόγευμα απολογισμό που έκανε λόγο για 3.252 νεκρούς. Ενώ σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφερόταν σε 3.958 πτώματα που έχουν βρεθεί και αναγνωριστεί και «πάνω από 9.000 ανθρώπους» που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ζοφερή στη Ντέρνα», τόνισε το OCHA, σύμφωνα με το οποίο η πόλη συνεχίζει να μην έχει πόσιμο νερό και τουλάχιστον 55 παιδιά δηλητηριάστηκαν επειδή ήπιαν μολυσμένο νερό.

Από τα συντρίμμια σπιτιών σε συνοικίες που χτυπήθηκαν από χειμάρρους και από τη θάλασσα ανασύρονται καθημερινά πτώματα, τα οποία θάβονται με φόντο το σκηνικό καταστροφής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα περισσότερα θύματα θάφτηκαν κάτω από τη λάσπη ή παρασύρθηκαν προς τη Μεσόγειο.

Μέλη σωστικού συνεργείου από τη Μάλτα, που βοηθούν τους Λίβυους στη θάλασσα, ανέφεραν πως βρήκαν εκατοντάδες πτώματα σε κόλπο, χωρίς να διευκρινίσουν πού ακριβώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of Malta.

Υπήρχαν «πιθανόν 400, αλλά είναι δύσκολο να πούμε» πόσα ακριβώς, δήλωσε ο επικεφαλής μαλτέζικης ομάδας, ο Ναταλίνο Μπετζίνα, επισημαίνοντας πως η πρόσβαση στον κόλπο ήταν δύσκολη, εξαιτίας ισχυρών ανέμων. Συμπλήρωσε πως η ομάδα του μπόρεσε, παρ’ όλ’ αυτά, να βοηθήσει να ανασυρθούν δεκάδες θύματα.

Λιβυκή ομάδα έρευνας και διάσωσης με ζόντιακ ανέφερε από την πλευρά της πως βρήκε «πιθανόν 600 πτώματα» στη θάλασσα, ανοικτά της περιοχής Ομ-αλ-Μπρίκετ, κάπου είκοσι χιλιόμετρα ανατολικά από τη Ντέρνα, σύμφωνα με βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Δεν διευκρίνισε αν πρόκειται για τα ίδια πτώματα στα οποία αναφέρθηκε η ομάδα από τη Μάλτα.

Δύσκολες έρευνες

Άλλες λιβυκές και ξένες ομάδες έρευνας και διάσωσης ανακοινώνουν καθημερινά πως βρήκαν θύματα, όμως τις έρευνες δυσκολεύουν οι τόνοι λάσπης και συντριμμιών που κάλυψαν μέρος της πόλης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν φτυάρια για να καθαρίσουν τα σημεία όπου επιχειρούν, προτού αναζητήσουν θύματα σε κατεστραμμένα κτίρια.

Την δουλειά των ομάδων έρευνας και διάσωσης παρεμποδίζει επίσης το πολιτικό χάος στο κράτος της βόρειας Αφρικής.

Μετά την εξέγερση, την ανατροπή του καθεστώτος και τον θάνατο του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011, στη Λιβύη υπάρχουν δυο αντίπαλες κυβερνήσεις, μια στην Τρίπολη (δυτικά), που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και έχει επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, η άλλη στην ανατολή, που συνδέεται με τον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Οι αρχές λένε πως έχουν αρχίσει την περίπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και καταγραφής των θυμάτων - πολλά από τα οποία θάφτηκαν βιαστικά τις πρώτες μέρες μετά την καταστροφή.

Εξάλλου, ο Οθμάν Αμπντελτζαλίλ διέψευσε τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης εκκένωσης της πόλης, λέγοντας πως μόνο «ορισμένες ζώνες» μπορεί να παραμείνουν «απομονωμένες», για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες του, σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, θα «εντείνει τις προσπάθειες στο πεδίο της κοινωνικής και ψυχολογικής βοήθειας».

Συλλέγονται και αναλύονται καθημερινά δείγματα νερού για να αποφευχθούν ενδεχόμενες μολύνσεις και ο κίνδυνος να ξεσπάσουν επιδημίες, πρόσθεσε ο υπουργός, παροτρύνοντας τους κατοίκους να μη χρησιμοποιούν νερό από πηγάδια.

Η διεθνής κινητοποίηση συνεχίζεται. Αεροσκάφη με βοήθεια συνεχίζουν να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Μπενίνα της Βεγγάλης, μεγάλης πόλης της Κυρηναϊκής, όπου φθάνουν επίσης ομάδες έρευνας, διάσωσης και αρωγής διεθνών οργανισμών και κρατών.

Τουλάχιστον 891 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς στην πόλη Ντέρνα, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν ολοσχερώς τουλάχιστον 891 κτίρια στην πόλη Ντέρνα της Λιβύης, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, επικαλούμενο στοιχεία από ομάδα την οποία διόρισε η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Επιπλέον 211 κτίρια υπέστησαν μερική καταστροφή ενώ 398 άλλα έχουν βυθιστεί στη λάσπη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

