Κοινωνία

Λάρισα: Χειροπέδες σε άντρα που έκλεψε προϊόντα από πλημμυρισμένη επιχείρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης εντοπίστηκε στο πάρκινγκ της επιχείρησης. Συνεχείς οι έλεγχοι για την προστασία των πολιτών που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

-

Χειροπέδες σε έναν άντρα που εντοπίστηκε σε πάρκινγκ επιχείρησης που είχε πληγεί από την κακοκαιρία, στην Λάρισα, πέρασαν αστυνομικοί. Σε έλεγχο που του έκαναν, βρήκαν στο αυτοκίνητο του διάφορα προϊόντα που είχε αφαιρέσει από την επιχείρηση, τα οποία κατέστρεψαν και επέστρεψαν στον νόμιμο κάτοχο τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες (16-09-2023) απογευματινές ώρες στη Λάρισα, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων για την αποτροπή έκνομων ενεργειών σε βάρος πολιτών που επλήγησαν λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας “Daniel”, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης/Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας, -1- ημεδαπός, για κλοπή.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το δράστη σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πληγείσας επιχείρησης και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα προϊόντα, τα οποία, όπως εξακριβώθηκε, τα είχε αφαιρέσει από την εν λόγω επιχείρηση.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν σε υπεύθυνο της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των πολιτών, συνεχίζει να στέκεται αρωγός στις ανάγκες τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι καθ’ όλο το 24ωρο από τους αστυνομικούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας διενεργούνται με αμείωτη ένταση περιπολίες για την προστασία των ιδιοκτησιών στις πληγείσες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel – Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 11300 οι νεκροί στην Ντέρνα

Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα

Ασπρόπυργος: Έκαψαν λεωφορείο – συγκρούσεις με τα ΜΑΤ (εικόνες)