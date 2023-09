Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ανασχηματισμό

Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού έβαλε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 87η ΔΕΘ.

«Το καιρικό φαινόμενο το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στη Θεσσαλία ήταν πρωτοφανές και έξω από τα μοντέλα και τα δεδομένα που κρίνουν με γνώμονα προηγούμενα περιστατικά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην πρώτη ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε ότι οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν έντονο καιρικό φαινόμενο χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να προβλέψει την πραγματική έκτασή του, είπε ο πρωθυπουργός που ρωτήθηκε για την αντιμετώπιση του ακραίου φαινομένου στη Θεσσαλία.

Απάντησε σχετικά με το πρωτόκολλο που ακολουθείται για την ενεργοποίηση του 112 λέγοντας ότι είναι διαφορετικό στις πλημμύρες από εκείνο που ακολουθείται στις πυρκαγιές.

Για την ανάμιξη του Στρατού επεσήμανε ότι ήταν ο ίδιος στο κέντρο επιχειρήσεων την Πέμπτη το πρωί όταν ακόμη ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο και αποφασίστηκε ότι τα ελικόπτερα θα πετούσαν ακριβώς τη στιγμή που θα ήταν εφικτό και ασφαλές και έτσι και έγινε. «Σώσαμε πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές επειδή ακριβώς δράσαμε συντονισμένα και με αυτοθυσία» τόνισε.

Υπογράμμισε για την επόμενη μέρα ότι η παραγωγική ανάπτυξη της Θεσσαλίας περνά μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της. Αναγνώρισε ότι χρειαζόμαστε τεχνική υποστήριξη και έχουμε ζητήσει βοήθεια από την Ολλανδία που έχει εμπειρία και γνώση και τόνισε ότι κάθε συζήτηση για τα έργα θα γίνει με την τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλίας αλλά ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί συνολικά ως εθνικό. «Ιανό μπορούσαμε να προβλέψουμε και αυτό προέβλεψαν οι μετεωρολόγοι αλλά αυτό δεν ήταν Ιανός» είπε ολοκληρώνοντας την απάντησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το καλοκαίρι θα καιγόμαστε και μετά θα πνιγόμαστε; Τι γίνεται με τα μεγάλα έργα και μήπως πρέπει να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για υποδομές;», ήταν η επόμενη ερώτηση που δέχθηκε ο πρωθυπουργός.

Απάντησε ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται αντιμέτωπες με παρόμοια φαινόμενα εξαιρετικά ακραία, τόνισε υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν αμφιβάλει για το ότι αυτό το πρόβλημα έχει έρθει για να μείνει και απαιτείται συστράτευση όλης της κοινωνίας.

Για τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία απάντησε ότι έγιναν αλλά για το πόσο αποτελεσματικά ήταν θα μας το υποδείξουν οι ειδικοί.

Είπε ότι πρέπει να δούμε την αντιπλημμυρική θωράκιση μέσα από μία διαφορετική σκοπιά και τόνισε ότι δεν πρόκειται μόνο για διαχείριση πλημμυρών αλλά και διαχείριση υδάτων στη Θεσσαλία.

Υπογράμμισε τη σημασία της Πολιτικής Προστασίας και την προσφορά της και αναφέρθηκε αναλυτικά σε δράσεις του ΑΙΓΙΣ επισημαίνοντας ότι στο μέλλον θα είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι είμαστε φέτος.

Για το αν υπήρξαν λάθη στους κυβερνητικούς χειρισμούς ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει την απαίτηση πρώτα απ' όλα από τον εαυτό του για μια σκληρή αυτοκριτική και τόνισε πως ποτέ δεν είπε ότι δεν έγιναν λάθη.

Υπογράμμισε όμως ότι θα σταθεί στο τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί.

Επεσήμανε ότι δεν έχουμε εντάξει στα μετεωρολογικά μοντέλα όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας και είπε ότι η ΕΜΥ και το εθνικό αστεροσκοπείο θα μεταφερθούν στην Πολιτική Προστασία ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός.

Είπε ακόμη ότι χρειαζόμαστε πιο πολλά αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα για τη δράση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αναφέρθηκε αναλυτικά και σε παραμέτρους που μπορούν να βελτιωθούν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Επανέλαβε ότι όταν επισκέφθηκε τον Έβρο διαπίστωσε ότι το μέγεθος της καταστροφής δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο στην αρχή είχαμε φοβηθεί, κάτι που αν και διαστρεβλώθηκε όπως είπε, όταν το διατύπωσε για πρώτη φορά, το επιβεβαιώνουν και οι ειδικοί.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματικά το διαπραγματεύτηκα και έφερα στη χώρα 31 δισεκ. ευρώ και είναι μια καλή ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει με ευελιξία, όπως και τους αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ», είπε επίσης αναφορικά με τους ευρωπαϊκούς πόρους.

«Δεν θα ησυχάσω αν δεν πείσω τους συναδέλφους μου στην ΕΕ για την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

Η αποκατάσταση της Θεσσαλίας θα μας στοιχίσει και χρήματα θα έρθουν και από ευρωπαϊκούς αλλά και από εθνικούς πόρους τόνισε και δήλωσε ότι δεν θέλει να σκέφτεται τι θα γινόταν αν μια τέτοια καταστροφή συνέβαινε πέντε χρόνια πριν.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ανασχηματισμό», είπε κλείνοντας την απάντησή του, καθώς είχε ρωτηθεί σχετικά.

