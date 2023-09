Πολιτική

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ - Τσακαλώτος: Σημαντική μέρα για την κοινωνία και τον κόσμο της Αριστεράς

Στο εκλογικό κέντρο της Νέας Ιωνίας ψήφισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Είναι μια σημαντική μέρα, μια σημαντική μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνία, και είναι και μια σημαντική μέρα για τον κόσμο της Αριστεράς», ανέφερε ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε δήλωσή του μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, στο εκλογικό κέντρο Νέας Ιωνίας.

«Ελπίζω να προχωρήσουμε μπροστά με τις αξίες μας, τις αναλύσεις μας, τις προτάσεις μας, για να μπορεί η χώρα να αλλάξει το παράδειγμα και να φέρει το κάτι καινούριο που το χρειάζεται τόσο πολύ μετά από τις κρίσεις που έχει περάσει», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσακαλώτοε επεσήμανε ότι το σύνθημά του ήταν «αξιόπιστα, ενωτικά, αριστερά», για να συμπληρώσει ότι πιστεύει πως η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη «αν ο κόσμος τη Αριστεράς δείξει αυτά τα αντανακλαστικά που χρειάζεται για να αλλάξει το παράδειγμα που σας είπα».

