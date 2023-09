Πολιτική

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ - Τζουμάκας: Ψηφίζουμε για να αλλάξουμε πορεία

Στην Καλλιθέα ψήφισε ο Στέφανος Τζουμάκας, για την ανάδειξη του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάλεσμα προς τα μέλη του κόμματος και κάθε δημοκρατικού και προοδευτικού πολίτη, να συμμετάσχει στη διαδικασία για την εκλογή προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «για να αλλάξουμε πορεία», απηύθυνε ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος Στέφανος Τζουμάκας σε δήλωση του μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας.

Ανέφερε ειδικότερα: «έχουμε τη δυνατότητα για τη δημιουργία κόμματος πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας που να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Για να προτάσσουμε την πολιτική και την οικονομία. Για να απομονώσουμε την αθλιότητα της υποκατάστασης της πολιτικής από τη διαπλοκή και παρασιτικά συμφέροντα. Για να απομονώσουμε φαινόμενα παρακμής, πολιτικού εκφυλισμού και μειοψηφικών πρακτικών στο προοδευτικό κίνημα. Για να αποκαταστήσουμε ξανά την αξιοπιστία και την αποδοχή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως κόμματος λαϊκού, ως κόμματος εναλλακτικής λύσης. Για τη χώρα, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Έχουμε τις δυνατότητες, μας αξίζει, το μπορούμε».

