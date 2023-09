Πολιτική

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση

Στο Περιστέρι άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

«Η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση σύντομα στον τόπο», ανέφερε ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης σε δήλωση του μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου.

Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε πραγματικά συγκινημένος «από την κοσμοσυρροή σήμερα». «Πάρα πολύς κόσμος, είπε, συστήνοντας υπομονή σε όσους περιμένουν στις ουρές για να ψηφίσουν. «Είναι απρόσμενη η προσέλευση αλλά αξίζει τον κόπο γιατί η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση σύντομα στον τόπο, μια προοδευτική κυβέρνηση που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και ξέρει να διαχειρίζεται το μέλλον του τόπου, τους πόρους του τόπου και να λύνει τα προβλήματα του τόπου», είπε. «Μια σύγχρονη πατριωτική κυβερνώσα αριστερά», συνέχισε, προσθέτοντας: «αυτό είναι το όραμά μου, αυτό φαίνεται να βλέπει ο κόσμος και να ανταποκρίνεται». Ο κ. Κασσελάκης ολοκλήρωσε τη δήλωση του αναφέροντας: «Ψηφίστε σήμερα, για όποιον θέλετε αλλά ψηφίστε. Και από αύριο ενωμένοι συνεχίζουμε μαζί. Και με τη νίκη».

