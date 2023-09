Κοινωνία

Μαρούσι: Συλλήψεις για ληστείες με ανήλικα θύματα

Με ποιον τρόπο, άρπαζαν αντικείμενα αξίας από τα θύματά τους. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το βράδυ της Παρασκευής (15-9-2023), στον σταθμό «Ειρήνη» του ΗΣΑΠ, ένας 18χρονος αλλοδαπός και ένας 15χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι για δύο διαδοχικές περιπτώσεις ληστειών σε βάρος ανηλίκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα της Παρασκευής, εντός του ΟΑΚΑ, ομάδα τριών ατόμων προσέγγισε ανήλικο και με χρήση σωματικής βίας τράβηξαν και αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του και διέφυγαν.

Λίγο αργότερα, έξω από τον σταθμό «Ειρήνη», με τον ίδιο τρόπο αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα με σταυρό από τον λαιμό από άλλου ανήλικου. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι όταν κατάλαβαν ότι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς, που βρίσκονταν στο σημείο, πέταξαν την αλυσίδα στο έδαφος και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποίησαν δύο από αυτούς και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των παραπάνω αξιόποινων πράξεων, ενώ η αλυσίδα αποδόθηκε στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τέλος, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση «η Ελληνική Αστυνομία, με συντονισμένες δράσεις, αντιμετωπίζει αλλά και εργάζεται μεθοδικά για την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς και δη των ανηλίκων».

