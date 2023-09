Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλία - Αγαπηδάκη: δεκάδες νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε πληγέντες

Πόσα είναι τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Πόσο αυξήθηκαν οι συμπολίτες μας με λοιμώξνεις του αναπνευστικού. Σε ποιες περιοχές κρίθηκε κατάλληλο το νερό.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Θεσσαλία, με τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) του ΕΟΔΥ και τις ΤΟΜΥ της Πρωτοβάθμιας, είναι το μοντέλο που θέλουμε για τη νέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά την ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Επίσης, ανέφερε ότι σήμερα ξεκίνησε ο εμβολιασμός έναντι του τετάνου των πληρωμάτων που επιχειρούν στο πεδίο.

Περαιτέρω, αφού ανέφερε ότι 1.300 επισκέφτηκαν τις δομές υγείας στις πληγείσες περιοχές το τελευταίο 24ώρο, ενημέρωσε πως καταγράφηκαν 44 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 54 νέα κρούσματα λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί από την αρχή 278 κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 308 νέα κρούσματα λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Σε ό,τι αφορά το νερό, είπε πως στο Δήμο Κιλελέρ, στην περιοχή της Νίκαιας, είναι κατάλληλο.

