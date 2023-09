Οικονομία

“Daniel” - Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση

Μέχρι πότε παρατείνεται η δωρεάν διέλευση, για ποιους τύπους οχημάτων και σε ποιούς αυτοκινητόδρομους.

Παρατείνεται έως τις 06:00 της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου 2023 η δωρεάν διέλευση όλων των οχημάτων από τα διόδια στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου από τη Νίκαια μέχρι τον Μαλιακό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων και των πλευρικών διοδίων στην εν λόγω περιοχή, με εντολή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, Νίκου Ταχιάου.

Επίσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, εξαιτίας των επιπτώσεων της κακοκαιρίας «Daniel», παρατείνεται για το ίδιο διάστημα η δωρεάν διέλευση από τα διόδια για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», στα διόδια της Εγνατίας Οδού μεταξύ Θεσσαλονίκης και διασταύρωσης με Ιόνια Οδό και κατά μήκος της Ιόνιας Οδού, ανεξαρτήτως κατευθύνσεως.

Οι παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρήσουν αρχείο με αναλυτική καταγραφή των διελεύσεων. Το κόστος θα αναλάβει το Δημόσιο, δυνάμει των Συμβάσεων Παραχώρησης, ενώ θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση εάν απαιτηθεί τυχόν παράταση αυτού του έκτακτου μέτρου.

