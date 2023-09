Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΣ Γιάννινα: “μοιρασμένο” το παιχνίδι στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”

Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννινα, μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά από ένα... χορταστικό α΄ μέρος, όταν μπήκαν τέσσερα γκολ, Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννινα, μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, 2-2, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League. Οι φιλοξενούμενοι που μετρούν πλέον 5 βαθμούς προηγήθηκαν και τις δύο φορές, με τους Παναγιώτη Τζίμα (16΄) και Κλόντιου Μπάλαν (28΄), με τους Αρκάδες να απαντούν στο 21ο λεπτό με τον Φεντερίκο Άλβαρες και στο 45΄+3΄ με τον Ρίτζις. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ακολουθεί έναν βαθμό πίσω από τους Γιαννιώτες και συγκεκριμένα με 4 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Αστέρας Τρίπολης βράβευσε τον παλαίμαχο παίκτη του και πρόεδρο του ΠΣΑΠΠ, Γιώργο Μπαντή, για την πολυετή προσφορά του στους Αρκάδες.

Μετά από ένα... μονότονο πρώτο πεντάλεπτο, ο Αστέρας προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα, αλλά σύντομα, στο 16ο λεπτό οι γηπεδούχοι δέχτηκαν γκολ. Συγκεκριμένα, μετά από κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Αστέρα, ο πρώην παίκτης του Αστέρα Παναγιώτης Τζίμας απέφυγε τον Καρμόνα, βγήκε απέναντι στον Παπαδόπουλο, για να τον νικήσει με δυνατό συρτό δεξί σουτ και να διαμορφώσει το 0-1 για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Μάλιστα, ο Τζίμας δεν πανηγύρισε το γκολ του από σεβασμό στην πρώην ομάδα του, καθώς στον Αστέρα είχε ξεκινήσει την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του (2019-2021). Η αντίδραση των Αρκάδων, πάντως ήταν... άμεση. Ο Αστέρας κέρδισε φάουλ στο ημικύκλιο και ο Φεντερίκο Άλβαρες ανέλαβε την εκτέλεση, με την μπάλα να περνά μέσα από το τείχος. Ο Κλέιμαν δεν κατάφερε ν' αντιδράσει και ο Αστέρας ισοφάρισε σε 1-1, στο 21ο λεπτό. Η χαρά των Αρκάδων δεν κράτησε πολύ... κι αυτό γιατί επτά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό είδαν τους Γιαννιώτες να προηγούνται για δεύτερη φορά! Ο σκόρερ του πρώτου γκολ του ΠΑΣ Γιάννινα, Παναγιώτης Τζίμας, ήταν ο δημιουργός του δεύτερου γκολ της ομάδας του, αφού αυτός έβγαλε την κάθετη πάσα στον Μπάλαν, με τον τελευταίο με πλασέ να διαμορφώνει το 1-2. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR και μέτρησε κανονικά. Ο Αστέρας αν και υπερείχε στην κατοχή μπάλας «πλήρωνε» την αμυντική αδράνεια των παικτών του, αλλά πριν πάρουν τον δρόμο για τ' αποδυτήρια οι παίκτες των δύο ομάδων κατάφερε να ισοφαρίσει εκ νέου. Στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους (45+5'), η ομάδα της Τρίπολης εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Ζουκάνοβιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά, και ο Κρεσπί ισοφάρισε σε 2-2 με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής.

Μετά από τέσσερα γκολ στο πρώτο μισό του ματς, ο ρυθμός έπεσε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, με την κατοχή της μπάλας, όμως αυτοί του Θανάση Στάικου είχαν «οχυρωθεί» κλείνοντας τους διαδρόμους. Μια καλή στιγμή για τον Αστέρα ήταν στο 82ο λεπτό, όταν ο Ζουκάνοβιτς εκτέλεσε απευθείας φάουλ με το αριστερό, με τον Κλέιμαν να πέφτει στην αριστερή γωνία του και να απομακρύνει με τις γροθιές. Δύο λεπτά αργότερα, στο 84ο λεπτό, ο Μάντζης, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 77΄ στη θέση του Γκρόζντανιτς, δεν μπόρεσεσε να νικήσει τον Κλέιμαν, με την κεφαλιά του να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αμέσως μετά (85΄), ο ΠΑΣ απείλησε με τον Ροσέρο να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή και τον Παπαδόπουλο να διώχνει σε κόρνερ.

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Ρίτζις, Ντιαρά - Τζίμας, Μπάλαν, Τσαούσης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Mίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνο, Ζουκάνοβιτς, Καρμόνα, Άλβαρες, Μουνάφο (60΄ Ντιάρα), Γκρόζντανιτς (77΄ Μάντζης), Ρίτζις, Σίτο (60΄ Βίκο), Μπαρτόλο (77΄ Καλτσάς), Μιριτέλο

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης, Παντελάκης, Εραμούσπε, Καραχάλιος, Ριένστρα (72΄ Λιάσος), Τζίνο, Παμλίδης (54΄ Ροσέρο), Τζίμας (54΄ Γκάρο), Μπάλαν

