Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ: Η μεγάλη συμμετοχή και οι προσδοκίες των υποψηφίων (εικόνες)

Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας αφού ψήφισε για την διαδοχή του. Τα μηνύματα των υποψηφίων και οι μεγάλες ουρές σε εκλογικά κέντρα.

Με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιούνται από τις 08:00 της Κυριακής οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του κόμματος.

Σε πολλά τμήματα της Αθήνας δημιουργήθηκαν ουρές με την αναμονή να ξεπερνά ακόμη και τα 60 λεπτά.

«Η συμμετοχή του δημοκρατικού κόσμου ξεπερνάει και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες. Ας κάνουμε όλοι τα πάντα, για την ισχυροποίηση της παράταξης. Θεωρώ αυτονόητο ότι η ΚΕΦΕ θα δώσει παράταση της διαδικασίας, όπου παραστεί ανάγκη», ζήτησε ο Νίκος Παππάς, στις 18:00 της Κυριακής, δύο ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες, βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Το απόγευμα ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε δήλωση του επεσήμανε την μεγάλη συμμετοχή εκλογέων στην διαδιασία σημειώνοντας ότι »βιάστηκαν πολύ όσοι μίλησαν για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

»Μεγάλη συμμετοχή σε όλη την Ελλάδα για την εκλογή νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ψηφίζουμε για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ψηφίζουμε για να δυναμώσουμε τη φωνή του προοδευτικού κόσμου Ψηφίζουμε για τη μεγάλη κυβερνώσα αριστερά», γράφει σε ανάρτηση της η Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Γραμματεία, Ράνια Σβίγκου.

Η Έφη Αχτσιόγλου έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στο εκλογικό τμήμα του Περιστερίου όπου άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα. Στις δηλώσεις της εστίασε στην μεγάλη συμμετοχή λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει».

Στην δήλωση της ανέφερε ότι «σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι μια μέρα δημοκρατικής συμμετοχής, μέρα ενδυνάμωσης της προοδευτικής παράταξης, μέρα ανανέωσης της σύγχρονης Αριστεράς. Είναι μια σημαντική μέρα για τους προοδευτικούς πολίτες αυτού του τόπου. Σήμερα από το πρωί χιλιάδες άνθρωποι στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επιστρέφει δυναμικά και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους. Στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή με ισότητα, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Χθες ο κ. Μητσοτάκης μάς είπε ότι το σχέδιό του για τα επόμενα χρόνια είναι να επιβιώσουμε. Δεν θα πάρουμε. Σήμερα στέλνουμε το πρώτο μήνυμα, από αύριο διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει».

Στο ίδιο εκλογικό κέντρο ψήφισε λίγο αργότερα ο Στέφανος Κασσελάκης. Πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να βγάλουν μαζί του μια selfie και εκείνος, χαμογελαστός, δεν χάλασε σε κανέναν το χατίρι.

«Η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση σύντομα στον τόπο», είπε ο κ. Κασσελάκης που δήλωσε πραγματικά συγκινημένος «από την κοσμοσυρροή σήμερα». «Πάρα πολύς κόσμος, είπε, συστήνοντας υπομονή σε όσους περιμένουν στις ουρές για να ψηφίσουν. «Είναι απρόσμενη η προσέλευση αλλά αξίζει τον κόπο γιατί η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση σύντομα στον τόπο, μια προοδευτική κυβέρνηση που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και ξέρει να διαχειρίζεται το μέλλον του τόπου, τους πόρους του τόπου και να λύνει τα προβλήματα του τόπου», είπε. «Μια σύγχρονη πατριωτική κυβερνώσα αριστερά», συνέχισε, προσθέτοντας: «αυτό είναι το όραμά μου, αυτό φαίνεται να βλέπει ο κόσμος και να ανταποκρίνεται». Ο κ. Κασσελάκης ολοκλήρωσε τη δήλωση του αναφέροντας: «Ψηφίστε σήμερα, για όποιον θέλετε αλλά ψηφίστε. Και από αύριο ενωμένοι συνεχίζουμε μαζί. Και με τη νίκη».

Πρώτος από τους πέντε υποψηφίους διαδόχους του Αλέξη Τσίπρα, ψήφισε στην Καισαριανή ο Νίκος Παππάς, ο οποίος αμέσως μετά δήλωσε «Σήμερα ψηφίζουμε, σήμερα αλλάζουμε, σήμερα συμμετέχουμε. Για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Για να σώσουμε την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη από τα σχέδιά του. Για να υπερασπιστούμε τη χώρα απέναντι στην Ι.Χ. εξωτερική του πολιτική. Για ξεκινήσουμε μια ενωτική πορεία προς τον μετασχηματισμό. Μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα «χυλό» χωρίς λογοδοσία. Μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα με κλειστές πόρτες. Κάνουμε τα ανοίγματά μας, χτίζουμε την ανοιχτή δημοκρατική προοδευτική παράταξη της χώρας. Χτίζουμε την Παράταξη της Νίκης».

«Είναι μια σημαντική μέρα, μια σημαντική μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνία, και είναι και μια σημαντική μέρα για τον κόσμο της Αριστεράς», ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε δήλωσή του μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, στο εκλογικό κέντρο Νέας Ιωνίας.

«Ελπίζω να προχωρήσουμε μπροστά με τις αξίες μας, τις αναλύσεις μας, τις προτάσεις μας, για να μπορεί η χώρα να αλλάξει το παράδειγμα και να φέρει το κάτι καινούριο που το χρειάζεται τόσο πολύ μετά από τις κρίσεις που έχει περάσει», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσακαλώτοε επεσήμανε ότι το σύνθημά του ήταν «αξιόπιστα, ενωτικά, αριστερά», για να συμπληρώσει ότι πιστεύει πως η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη «αν ο κόσμος τη Αριστεράς δείξει αυτά τα αντανακλαστικά που χρειάζεται για να αλλάξει το παράδειγμα που σας είπα».

Κάλεσμα προς τα μέλη του κόμματος και κάθε δημοκρατικού και προοδευτικού πολίτη, να συμμετάσχει στη διαδικασία για την εκλογή προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «για να αλλάξουμε πορεία», απηύθυνε ο Στέφανος Τζουμάκας σε δήλωση του μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας.

Ανέφερε ειδικότερα: «έχουμε τη δυνατότητα για τη δημιουργία κόμματος πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας που να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Για να προτάσσουμε την πολιτική και την οικονομία. Για να απομονώσουμε την αθλιότητα της υποκατάστασης της πολιτικής από τη διαπλοκή και παρασιτικά συμφέροντα. Για να απομονώσουμε φαινόμενα παρακμής, πολιτικού εκφυλισμού και μειοψηφικών πρακτικών στο προοδευτικό κίνημα. Για να αποκαταστήσουμε ξανά την αξιοπιστία και την αποδοχή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως κόμματος λαϊκού, ως κόμματος εναλλακτικής λύσης. Για τη χώρα, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Έχουμε τις δυνατότητες, μας αξίζει, το μπορούμε».

Στην Θέρμη ψήφισε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος δήλωσε «Είναι μια ημέρα δημοκρατίας και προόδου. Με μεγάλη χαρά σήμερα σε όλη την Ελλάδα, τα εκλογικά κέντρα και τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική συμμαχία υποδέχονται παλιά και νέα μέλη για να επιλέξουμε την επόμενη ηγεσία και να ξεκινήσουμε την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρειαζόμαστε στη χώρα μας ένα ευρωπαϊκό, αριστερό και οικολογικό κόμμα. Το οποίο θα καταθέσει μια πρόταση διεξόδου από την μεγάλη κρίση που ζούμε. Και θα δώσει μια πρόταση κυβερνητικής λύσης. Όχι μόνο για ισχυρή αντιπολίτευση, για να διεκδικεί τα δικαιώματα της κοινωνίας αλλά και για να προτείνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή μας πιο ασφαλή, πιο προοδευτική και με μεγαλύτερη προκοπή.

Γιατί ο κ. Μητσοτάκης χθες, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περιέγραψε ακριβώς τι έγινε την προηγούμενη τετραετία. Σύγχυση αρμοδιοτήτων, μετάθεση ευθυνών και δυστυχώς ένα εκτεταμένο κλίμα ανασφάλειας πλέον στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε να υπάρχει μια δίκαιη κοινωνία και μια ισχυρή πολιτεία. Και μια ισχυρή πολιτεία σίγουρα δεν χρειάζεται τις ιδιωτικοποιήσεις ή τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης, είτε στην ακρίβεια, είτε στην πολιτική προστασία. Δεν ακούσαμε χθες τίποτα για τα υπερκέρδη, δεν ακούσαμε τίποτα για την αισχροκέρδεια, δεν ακούσαμε τίποτα για μια δημοκρατική, ισχυρή πολιτεία. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να έχουμε μια δημοκρατική, ισχυρή πολιτεία. Με βάση το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Πρέπει να ζούμε καλύτερα. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν το εξασφαλίζει. Η επόμενη μέρα δεν θα βρει απλά το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, θα τον βρει πιο δυνατό. Θα τον βρει ανανεωμένο. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα: να έχουμε μια καινούργια ηγεσία, αλλά να έχουμε και ένα νέο κόμμα και μια πιο ισχυρή πολιτική πρόταση. Για τα πολύ σοβαρά θέματα που έχουμε να λύσουμε έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος. Παρότι ήταν θερινή περίοδος, παρότι είχαμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα των πυρκαγιών και των πλημμυρών, οι πέντε υποψήφιοι κατέθεσαν σοβαρές προτάσεις, που έχουν μπει στη ζωή του κόμματος. Είναι σημαντικό ότι και η κοινωνία ενδιαφέρθηκε για τις υποψηφιότητες και για τη συζήτηση αυτή.

Προφανώς όλα αυτά δεν τελειώνουν σε μία ημέρα, ούτε λύνονται μόνο από το πρόσωπο και την επιλογή του νέου ή της νέας προέδρου. Θα χρειαστούμε και το Έκτακτο Συνέδριο για να διατυπωθούν όλα αυτά και σε πολιτικό λόγο. Εξάλλου το βασικό χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα. Για αυτό από τα κάτω προς τα πάνω θα επανεκκινήσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο, και το πρώτο βήμα νομίζω είναι οι δημοτικές/αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα δώσουμε και εκεί ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη, ότι θέλουμε μια πιο ασφαλή κοινωνία, και αυτοδιοίκηση που να ενδιαφέρεται για τον τόπο και όχι για το κόμμα. Τα μηνύματα που παίρνουμε για τη συμμετοχή του κόσμου στις σημερινές εκλογές είναι ότι υπάρχει συμμετοχή. Είναι βέβαια πολύ νωρίς για εκτιμήσεις αλλά απευθύνω και πάλι ένα κάλεσμα: οι κάλπες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ και μπορούν να έρθουν και παλιά και νέα μέλη. Μπορούν όλοι και όλες να έρθουν, να γραφτούν απευθείας και να ψηφίσουν. Και να είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και να επιλέξουν και για την επόμενη μέρα όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Ελλάδας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπάρχει για να ζούμε καλύτερα, να έχουμε καλύτερη κοινωνία, καλύτερη οικονομία, ισχυρότερη χώρα. Ψηφίζουμε για το μέλλον μας και όχι μόνο για τη θέση προέδρου».

Μένει να φανεί αν η απρόσμενη συμμετοχή οδηγήσει κάποιον από τους υποψηφίους σε εκλογή από τον πρώτο γύρο ή θα χρειαστεί να στηθούν ξανά κάλπες την επόμενη Κυριακή

