Εκλογές - Τσίπρας: βιάστηκαν όσοι κήρυξαν “απόντα” τον ΣΥΡΙΖΑ

Στην μεγάλη συμμετοχή πολιτών στην διαδικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας στο κόμμα, αναφέρθηκε ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ψήφισε.

Το μαζικό «παρών» των χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ που προσέρχονται στις κάλπες δείχνει ότι βιάστηκαν πολύ όσο κήρυξαν τον ΣΥΡΙΖΑ απόντα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωση του μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, στο εκλογικό κέντρο στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας, στην Πλάκα.

«Σήμερα μιλάει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε τα χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που προσέρχονται μαζικά στις κάπες. Το δικό τους "παρών" μαζί και το δικό μου, ως ένας από τους χιλιάδες που προσέρχονται στις κάλπες, το δικό τους μαζικό "παρών" λοιπόν δείχνει ότι βιάστηκαν πολύ όσοι κήρυξαν τον ΣΥΡΙΖΑ απόντα. Θα είμαστε εδώ».

