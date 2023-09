Υγεία - Περιβάλλον

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Εκατοντάδες χιλιάδες τα νεκρά ζώα που έχουν δηλωθεί

Μεγάλη η καταστροφή στην κτηνοτροφία μετά τις πλημμύρες στην Θεσσαλία. Πόσα νεκρά ζώα και πτηνά έχουν δηλωθεί και περισυλλεγεί.

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η επιχείρηση αποκομιδής των νεκρών ζώων, ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης. Επισήμανε ότι στην προσπάθεια αυτή συμβάλουν 40 στελέχη του στρατού και ιδιώτες, τους οποίους ευχαρίστησε.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δηλωθέντων νεκρών ζώων, ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι 70.935 αιγοπρόβατα, 6..136 βοοειδή, 20.326 χοιρινά και 131.795 πτηνά. Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση για να γίνει περισυλλογή των νεκρών ζώων. Οι περιπτώσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Λάρισας.

Εν συνεχεία, ανέφερε τους αριθμούς των συλλεχθέντων νεκρών ζώων μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Έχουν συλλεχθεί 37.007 νεκρά αιγοπρόβατα, 16.460 χοιρινά, 148 βοοειδή, 50.515 πτηνά.

Ξεκαθάρισε πως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων ή καταλληλότητας των αλιευμάτων του Παγασητικού. 'Όπως πρόσθεσε, το μόνο πρόβλημα που υφίσταται είναι η στέρηση της δυνατότητας στους αλιείες να ασκήσουν την αλιευτικούς δραστηριότητα απρόσκοπτα, λόγω της αδυναμίας χρήσης των αλιευτικών εργαλείων τους.

Τέλος, γνωστοποίησε πως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου αύριο ξεκινά σειρά επαφών προκειμένου να προωθήσει τις διαδικασίες για την παροχή βοήθειας στη χώρα μας. Επίσης, θα συναντήσει τον Επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ, τον οποίο θα προσκαλέσει στη Θεσσαλία.

