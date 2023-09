Κόσμος

Λιβύη: τραυματίστηκαν Έλληνες στρατιωτικοί

Τραυματίες Έλληνες στρατιωτικοί στην Λιβύη. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Έλληνες στρατιώτες που είχαν μεταβεί για που μετέφεραν την ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια στην Λιβύη, τραυματίστηκαν όταν ενεπλήκησαν σε τροχαίο ατύχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο αλλά και η κατάσταση της υγείας τους.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες, μέλη της ελληνικής αποστολής, που το αυτοκίνητο που τους μετέφερε από το αεροδρόμιο της Βεγγάζης στον χώρο όπου συγκεντρώνεται η διεθνής βοήθεια, συγκρούστηκε με όχημα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για το περιστατικό:

"Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2023, το λεωφορείο που μετέφερε το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που είχε μεταβεί στην Λιβύη στο πλαίσιο συνδρομής της Χώρας μας, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. ?Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές της Ελλάδας, από την σύγκρουση που συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στελέχη έχουν υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς. Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία της περιοχής. ?Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται σε συνεργασία με τις Λιβυκές αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση συγκέντρωσης του προσωπικού στην Βεγγάζη και επαναπατρισμού του. Αεροσκάφος C-130 στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα με νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα απογείωσης."

