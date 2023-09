Life

“Μετά τη φωτιά”: Οι 4 άνδρες που αλλάζουν την μοίρα των 3 γυναικών (εικόνες)

Γνωρίστε τους τέσσερις άνδρες που θα αλλάξουν την μοίρα της Ιωάννας, της Ειρήνης και της Ανθής, των πρωταγωνιστριών της νέας σειράς του ΑΝΤ1.

Στο «ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ», τη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, η Ιωάννα, η Ειρήνη και η Ανθή, οι τρεις γυναίκες που θα βιώσουν μία μοιραία πυρκαγιά, θα προσπαθήσουν να βρουν τη δύναμη να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Στο δρόμο τους, θα βρεθούν τέσσερις άνδρες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία τους.

Ο Άρης και ο Αλέξανδρος θα τις καταδιώξουν, θα τις εξαπατήσουν και θα προσπαθήσουν να τις καταστρέψουν.

Ο Οδυσσέας και ο Νίκος θα τους δώσουν το χέρι τους, θα βρεθούν δίπλα τους και θα αγαπήσουν την αλήθεια τους.

ΑΡΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ (Λευτέρης Ελευθερίου)

Ο Άρης είναι μεγαλοδικηγόρος και επιχειρηματίας και ετοιμάζεται να βάλει υποψηφιότητα για Δήμαρχος. Γοητευτικός, δυναμικός, πανέξυπνος, πλούσιος και με ισχυρές διασυνδέσεις. Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα (Ντόρα Μακρυγιάννη) και μαζί έχουν μια μικρή κόρη. Άρρωστα προσκολλημένος στη γυναίκα του, την «ταΐζει» ψυχοφάρμακα για να μπορεί να την ελέγχει. Όταν συνειδητοποιήσει ότι τη χάνει, θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει δέσμιά του και θα προσπαθήσει να καταστρέψει όποιον βρεθεί στο πλευρό της…

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΑΓΚΟΣ (Αντρέας Κωνσταντίνου)

Ο Οδυσσέας είναι ένας γοητευτικός άντρας που μεγάλωσε ορφανός και έχει μάθει από πολύ μικρή ηλικία να τα βγάζει πέρα μόνος του. Ευαίσθητος, θαρραλέος, αισιόδοξος και αδερφικός φίλος του Νίκου. Έχει ένα μαγαζί που πουλάει παλιά αντικείμενα και για να συμπληρώνει το εισόδημά του κάνει περιστασιακές δουλειές. Έτσι βρίσκεται στο χώρο της φωτιάς και ο ρόλος του θα είναι καταλυτικός για την πορεία της Ειρήνης (Άλκηστις Ζιρώ). Μαζί της θα μπει σε μια ατελείωτη περιπέτεια, η οποία θα απειλήσει ακόμη και την ίδια του τη ζωή!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ (Nathan Thomas)

Ο Αλέξανδρος είναι ο μικρότερος αδερφός του Άρη (Λευτέρης Ελευθερίου), δουλεύει μαζί του στις επιχειρήσεις του και ζει ουσιαστικά στη σκιά του. Αρραβωνιασμένος με την Ειρήνη (Άλκηστις Ζιρώ), δείχνει να την αγαπάει και να τη νοιάζεται. Προσπαθεί να μοιάσει στον αδερφό του, τον Άρη, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να τον χειραγωγεί και να τον υποτιμά. Η σχέση του με την Ειρήνη αμέσως μετά τη φωτιά, θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να την κερδίσει ξανά, θα θελήσει να εκδικηθεί και να καταστρέψει αυτήν και όλους όσοι την περιβάλλουν.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (Γιάννης Καράμπαμπας)

Ο Νίκος είναι ένας μαχητικός, νέος δημοσιογράφος και αδερφικός φίλος του Οδυσσέα (Ανδρέας Κωνσταντίνου). Τίμιος, ειλικρινής και ευαίσθητος, ενάντια σε κάθε μορφή βίας και αδικίας, θα κάνει τα πάντα για να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους. Καλό παιδί, ένας «Δον Κιχώτης» που κυνηγά την αδικία μέχρι τέλους. Όταν θα βρεθεί στο δρόμο του η Ιωάννα (Ντόρα Μακρυγιάννη), θα τη στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις και θα γίνει ο φύλακας άγγελός της. Θα τα βάλει με δυνάμεις που τον ξεπερνούν και θα το πληρώσει πολλές φορές ακριβά…

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

«ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Πρεμιέρα, Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 21:00

#MetaTiFwtia

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Ρένα Ρίγγα Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Μαρία Κοντοδήμα Casting: Ηρώ Γάλλου

Ηρώ Γάλλου Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

