Κόσμος

Λιβύη: Σοβαρά τραυματίες δύο Έλληνες στρατιωτικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες για τους πολλούς τραυματίες της ελληνικής αποστολής, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς

-

Από τα 19 άτομα της ελληνικής αποστολής που μετέφεραν την ανθρωπιστική βοήθεια στην Λιβύη και ενεπλάκησαν σε τροχαίο, οι δύο φέρονται ως πιο σοβαρά τραυματίες, καθώς έχουν υποστεί πολλά κατάγματα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφοφρίες που μετέδωσε σε έκτακτο δελτίο ειδήσεων του ΑΝ1 ο στρατιωτιικός συντάκτης, Χρήστος Μαζανίτης.

Άλλα 8 μέλη της ελληνικής αποστολής φέρουν ελαφρά τραύματα, εκδορές και μώλωπες.

Όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι επικεφαλής της όλης επιχείρησης, γίνεται προσπάθεια στην Λιβύη να αναταχθεί η υγεία των δυο πιο σοβαρά τραυματισμένων Ελλήλων στρατιωτικών.

Το βράδυ της Κυριακής αναχωρεεί C-130 απο την Ελευσίνα για την Βεγγάζη, με δύο χειρουργικές ομάδες, ώστε να υπάρξει αξιολόγηση της κατάστασης των τραυματιών από τους Έλληνες ιατρούς και να κριθεί έαν πρέπει να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για 10 άτομα combat medics μέλη της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας που έστειλε η Ελλάδα με C- 130 στη Λιβύη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο που μετέφερε τους 10 στρατιωτικούς γιατρούς ενεπλάκη σε ατύχημα. Αγροτικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι «Η ελληνική αποστολή που μετέβη προς παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, είχε σήμερα αυτοκινητιστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της οδικής μετάβασής της στην πόλη Ντέρνα. Σε συντονισμό με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βεγγάζη είναι σε ετοιμότητα για να παράσχει βοήθεια στην αποστολή και να συνδράμει στον επαναπατρισμό της»..

Το μεταγωγικό C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο El Beida la Abraq της πόλης Bayda, στην Ανατολική Λιβύη.

Στην αποστολή των ΕΔ στην Λιβύη, συμμετέχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ), καθώς και υγειονομικό προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να παρέχει Α΄ Βοήθειες και υγειονομική κάλυψη Πεδίου Μάχης και Ειδικών Επιχειρήσεων.

Επιπλέον του προαναφερόμενου προσωπικού το οποίο πρόκειται να παρέχει την απαιτούμενη υγειονομική υποστήριξη καθόλη την διάρκεια της αποστολής, η συνδρομή των ΕΔ συνίσταται και στην διάθεση 2 τόνων εφοδίων και ειδών πρώτης ανάγκης, και 1 τόνου φαρμακευτικού υλικού. Την διαδικασία αναχώρησης της αποστολής επέβλεψε ο Διοικητής της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2023, το λεωφορείο που μετέφερε το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που είχε μεταβεί στην Λιβύη στο πλαίσιο συνδρομής της Χώρας μας, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές της Ελλάδας, από την σύγκρουση που συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στελέχη έχουν υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς. Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία της περιοχής. Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται σε συνεργασία με τις Λιβυκές αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση συγκέντρωσης του προσωπικού στην Βεγγάζη και επαναπατρισμού του. Αεροσκάφος C-130 στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα με νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα απογείωσης».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ξανά μπαμπάς - Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

Βόλος: Νέο εργατικό δυστύχημα μέσα σε λίγες ώρες