Τουρκία: Φονική πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου σε λίμνη

Το ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης.

Ερευνες διεξάγονται για τον εντοπισμό των τριών μελών του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συμμετείχε σε επιχείρηση πυρόσβεσης κοντά στην Σμύρνη και θεωρούνται νεκρά από τις τοπικές αρχές.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν τρεις Κιργίζιοι και ένας Τούρκος βυθίστηκε σε λίμνη καθώς αντλούσε νερό. Μόνο ο ένας Κιργίζιος σώθηκε.

«Μαθαίνουμε με θλίψη ότι τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου μας, που έπεσε σε λίμνη κατά την διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης, έχασαν την ζωή τους», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Μεντερές Ερκάν Οζκάν.

«Οι δύτες των υπηρεσιών αρωγής εντόπισαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, αλλά η ορατότητα είναι πολύ χαμηλή και προς το παρόν δεν μπορούν να δουν καθαρά», είχε δηλώσει προηγουμένως ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

Η Τουρκία, η οποία γνώρισε το 2021 καταστροφικές πυρκαγιές, αύξησε εδώ και δύο χρόνια τα μέσα πυρόσβεσης με την αγορά νέων αεροσκαφών και ελικοπτέρων και την πρόσληψη προσωπικού.

