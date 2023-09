Παράξενα

Ρόδος: Γερμανοί έστησαν γλέντι για χωρικούς που έσωσαν το σπίτι τους από την φωτιά (βίντεο)

Το ζευγάρι των Γερμανών, που ζει για πολλά χρόνια στο χωριό, έστησε γλέντι και κέρασε ολόκληρο χωριό, επειδή έσωσαν το σπίτι τους από τις φωτιές.

Mια πολύσυγκινητική πρωτοβουλία ανέλαβε ένα ζευγάρι Γερμανών προκειμένου να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους κατοίκους του χωριού Λάερμα στην Ρόδο, που πριν από μερικές εβδομάδες έδωσαν από κοινού μάχη με τις φλόγες, για να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε γύρω από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ροδιακή», ο Χανς και η Μαρία που έχουν επιλέξει την Ρόδο ως δεύτερη πατρίδα τους και διαμένουν στο νησί τα τελευταία 14 χρόνια, αφού μαζί με τους κατοίκους του χωριού κατάφεραν να σώσουν το σπίτι τους από τις πυρκαγιές, κάλεσαν όλους τους Λαερμένους να το γιορτάσουν.

«Μία συγκινητική και όμορφη πρωτοβουλία δύο υπέροχων ανθρώπων από την Γερμανία του Χανς και της Μαρίας που ζουν στα Λάερμα μόνιμα τα τελευταία 14 χρόνια. Κάλεσαν με δικά τους έξοδα όλους τους Λαερμενούς για να διασκεδάσουν ευχαριστώντας τους που βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς τον περασμένο Ιούλιο γύρω από το σπίτι τους. Μπράβο τους. Υπάρχει ακόμη φιλότιμο και ανθρωπιά!» έγραψε για το ζευγάρι των Γερμανών, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο αρχιμανδρίτης Nεκτάριος Πόκκιας, Ηγούμενος της Ι. Μονής Θάρρι Ρόδου.

