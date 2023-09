Τεχνολογία - Επιστήμη

Εθνικό Αστεροσκοπείο: αντιδράσεις για την ένταξη στην Πολιτική Προστασία

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής και προέδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την απόφαση αυτή.

Αντιδράσεις από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι μαζί με την ΕΜΥ θα ενταχθούν στην Πολιτική Προστασία.

Ο διευθυντής και προέδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Μανώλης Πλειώνης εκφράζει μέσα από ανάρτησή του επίσημου λογαριασμού στο Facebook, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του Αστεροσκοπείου στο facebook ο κ. Πλειώνης αναφέρει:

«Άκουσα με προσοχή τη συνέντευξη του κ. Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και συμφωνώ ότι στην προσπάθεια να προφυλάξουμε τις ζωές και περιουσίες των συνανθρώπων μας, το περιβάλλον, την βιοποικιλότητα και την οικονομία πρέπει να συστρατευθούμε όλοι, Πολιτεία, Επιστήμη, Τοπική & Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών, όπως έχω επισημάνει επανειλημμένα και με αρθρογραφία μου στον ημερήσιο και περιοδικό Tύπο. Ο κάθε φορέας όμως από το δικό του μετερίζι, με σεβασμό στις θεμελιώδεις διαφορές και στις ιδιαιτερότητες του, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της αποστολής του, αλλιώς είναι πιθανό να οδηγηθούμε πάλι σε αναποτελεσματικότητα, ανεξάρτητα από τις προθέσεις.

Η βασική και θεμελιώδης αποστολή του ΕΑΑ, ως Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο (μάλιστα το 1ο της νεώτερης Ελλάδας), είναι η εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε μια εξαιρετικά μεγάλη γκάμα επιστημονικών τομέων, δηλαδή η παραγωγή νέας γνώσης αλλά και η μεταλαμπάδευση της στη κοινωνία. Θα ήταν κοινοτοπία να αναφέρω την κατάκτηση του Δυτικού Πολιτισμού ότι η επιστήμη και η ερευνητική διαδικασία απαιτεί ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον για να πραγματωθεί.

Σημειώνω επίσης, ότι μέρος μόνο του πλούτου της γνώσης που παράγεται στο ΕΑΑ μετουσιώνεται σε καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες, ορισμένα εκ των οποίων αφορούν στην Πολιτική Προστασία. Όσον αφορά αυτό το σκέλος της δραστηριότητας του ΕΑΑ, ήταν και είναι στόχος μας η στενή συνεργασία, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παλαιότερα και προσφάτως με το Υπουργείο ΚΚ & ΠΠ. Αυτό μπορεί να γίνει με προγραμματική συμφωνία ή/και με Μνημόνιο Συνεργασίας, όπως συστηματικά κάνουν και άλλα Ερευνητικά Κέντρα με αντίστοιχα υπουργεία της θεματικής τους συνάφειας (πχ. το ΕΛΚΕΘΕ με το Υπ. Ναυτιλίας).

Θα επιδιώξω να συναντηθώ με τον κ. Πρωθυπουργό το ταχύτερο δυνατόν, καθότι βρίσκομαι σε υπερατλαντικό επαγγελματικό ταξίδι, για να τον ενημερώσω για τις επανειλημμένες προσπάθειές μου να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ήδη από τις αρχές του 2022, και να του εκθέσω τις απόψεις μου για το πως θα μπορούσε η ενεργοποίηση του άρθρου 41 του Ν.4662/2020 (νόμος για την Πολιτική Προστασία) και του άρθρου 25 του Ν.4936/2022 (Κλιματικός νόμος) να αποτελέσει την απαραίτητη θεσμική βάση για ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών φορέων, και του ΕΑΑ φυσικά, με το Υπουργείο ΚΚ&ΠΠ, χωρίς να χρειάζεται η υπαγωγή του ΕΑΑ στο υπουργείο αυτό».

