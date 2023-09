Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Έκλεισαν οι κάλπες - Η καταμέτρηση “δείχνει” δεύτερο γύρο (εικόνες)

Μετά απο δύο παρατάσεις σε πολλές περιοχές, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Πόσα παλιά και νέα μέλη πήραν μέρος. Ποιος υποψήφιος έχει ισχυρό προβάδισμα.

-

Έκλεισαν οριστικά στις 22:15 οι κάλπες στον ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου αρχηγού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχαν μεγάλες ουρές σε 60 εκλογικά τμήματα.

Νωρίτερα, είχε δοθεί και δεύτερη παράταση λόγω της μεγάλης συμμετοχής και της ουράς που σχηματίζεται έως και μετά τις 21:00 σε αρκετά εκλογικά κέντρα. Παρατάθηκε έτσι η διαδικασία η οποία αρχικά είχε αποφασιστεί να ολοκληρωθεί στις 20:00, αλλά έλαβε οριζόντια παράταση και συνεχίστηκε έως τις 22:15, έτσι ώστε να έχουν εξυπηρετηθεί όλοι όσοι περιμένουν στις ουρές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έως τις 21:00 η συμμετοχή έφτασε στις 142.000 ενώ τα νέα μέλη έφτασαν τα 39.000.

Το πρώτο αποτέλεσμα (με δείγμα) αναμένεται στις 11:00 το βράδυ ή και ακόμη πιο αργά.

Η εκτίμηση ότι ο Στέφανος Κασσελάκης μπορεί να βγει από την πρώτη Κυριακή που αναφερόταν το απόιγευμα από διάφορες πηγές, μετά από τα πρώτα αποτελέσματα σε εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να επαληθεόνται , καθώς πληροφορίες απο τα αποτελέσματα της καταμέτρησης αναφέρουν ότι ο Στέφανος Κασσελάκης και η Έφη Αχτσιόγλου θα ειναι αντίπαλοι στον δεύτερο γύρο στις 24 Σεπτεμβρίου, με την διαφορά τους στον πρώτο γύρο να ανέρχεται πέριξ των 10 μονάδων, ενώ οι ανθυποψήφιοι τους συγκεντρώνουν οι μεν κ. Τσακαλώτος και Παππάς λίγο κάτω απο 10%, ο δε Στέφανος Τζουμάκας λίγο πάνω απο το 1%.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες θέλουν τον Στέφανο Κασσελάκη να συγκεντρώνει μέχρι τις 23:15 περίπου το 45% των ψήφων, να έπεται η Έφη Αχτσιόγλου με 36% και να ακολουθούν Νίκος Παππάς με περίπου 9%, Ευκλείδης Τσακαλώτος με 8% και Στέφανος Τζουμάκας με κάτω απο 1,5%

«Αιφνιδιαστήκαμε για τη συμμετοχή» παραδέχτηκε ο κ. Δρόσος. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, είχαν τυπωθεί 120.000 φάκελοι και 240.000 ψηφοδέλτια, παρόλα αυτά τυπώθηκαν και νέα ψηφοδέλτια σήμερα, καθώς η χθεσινή εκτίμηση της Κουμουνδούρου ήταν για 80.000 συμμετέχοντες.

Η αθρόα συμμετοχή στη σημερινή ψηφοφορία του ΣΥΡΙΖΑ είχε ως αποτέλεσμα στο Αλιβέρι Εύβοιας, τις Συκιές Θεσσαλονίκης, τη Σπάρτη και σε μεγάλα εκλογικά τμήματα της Αττικής, όπως το Χαλάνδρι και τη Νέα Σμύρνη, ο αριθμός των ψηφισάντων να ξεπερνά εκείνους που είχαν προσέλθει στις εσωκομματικές εκλογές το 2012, από τις οποίες αναδείχθηκε νικητής ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη Θεσσαλία η συμμετοχή έφτασε τις 5.500, δηλαδή έχουν ψηφίσει περισσότεροι από την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα τον Μάιο του 2022, ενώ στον Παλαμά, όπου η Κουμουνδούρου δεν έστησε τελικά κάλπες, έγινε αποδέκτης παραπόνων για την μη λειτουργία εκλογικών τμημάτων.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η συμμετοχή στη Θεσσαλία είναι ποσοστιαία όσο στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή δεν υπολείπεται του πανελλαδικού μέσου όρου. Τέλος, λόγω της επικείμενης παράτασης, αλλά και της αθρόας συμμετοχής, ασφαλές αποτέλεσμα θα υπάρξει μετά τις 12 τα μεσάνυχτα.

Η μεγάλη συμμετοχή, σύμφωνα με το ρεπορτά από το protothema.gr, πάντως, έφερε και... γκρίνια στις ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα. Με πολλούς πολίτες να ειναι νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να εγγράφονται στο κόμμα λίγο πριν ρίξουν την ψήφο στην κάλπη, η αναμονή ήταν μεγάλη. Όμως, και τα παλιά μέλη χρειαζόταν να συμπληρώσουν στη φόρμα τα στοιχεία τους. Κάποιοι μάλιστα, εν μέσω διαμαρτυριών, αποχωρούσαν και έλεγαν ότι θα επιστρέψουν αργότερα, όταν υπάρξει κάποια αποσυμφόρηση.

Για μια πολύ σημαντική ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μίλησε ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος σε δηλώσεις του στα κεντρικά γραφεία στην Κουμουνδούρου. Ανέφερε ότι στις εκλογές συμμετείχαν περίπου 147.000 (σ.σ. η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα) εκ των οποίων οι 40.000 είναι νέα μέλη. Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι σημαντικό και είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με ενισχυμένη εντολή από την κοινωνία για να καταθέσει πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Ευχαρίστησε όσους ψήφισαν και όλα τα στελέχη, τονίζοντας ότι «θα ανταποκριθούμε στην ευθύνη αυτής της μεγάλης συμμετοχής. Σχολίασε ότι αυτή η συμμετοχή δείχνει την αγωνία του κόσμου. Τόνισε ότι «η μαζικότητα της συμμετοχής είναι το καλύτερο μήνυμα για την επόμενη μέρα, μας δίνει δύναμη και αποτελεσματικότητα. Είναι κοινωνική ανάγκη να δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοινωνική ανάγκη ο νέος ΣΥΡΙΖΑ και η ισχυρή πολιτική του πρόταση, για το καλό της χώρας, της κοινωνίας και της οικονομίας». Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «η ενότητα και η συλλογικότητα δεν είναι μόνο η δύναμη μας είναι και η παρακαταθήκη που έχουμε και θα την προφυλάξουμε όλοι και όλες. Εμείς παραμένουμε με έναν σκοπό, να πηγαίνει η κοινωνία καλύτερα, εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις και προφανώς θα καταθέσουμε ξεκάθαρη κριτική στον κ. Μητσοτάκη γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό το βλέπουν οι πολίτες. Εμάς δεν μας αρέσει που δεν πηγαίνει η χώρα μας καλά». Είπε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει από το 2017, το 2018 και το 2019 προτάσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν το αποτύπωμα της ακραίας αυτής κλιματικής εξέλιξης και «δεν είναι προς όφελος της πατρίδας μας που ο κ. Μητσοτάκης τις άφησε στα συρτάρια». «Καταθέσαμε προτάσεις και σήμερα και ήμασταν εκεί δίπλα στους πολίτες και στις δύσκολες συνθήκες. Ζητήσαμε να γίνει συζήτηση στη Βουλή με σκοπό να μην ξανασυμβεί ό,τι συνέβη και να έχουμε μια κοινωνία και μια οικονομία πιο ισχυρές. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον αποφεύγει το διάλογο γιατί φοβάται την κριτική. Εμείς και την κριτική αντέχουμε και θέλουμε να βελτιώσουμε την πραγματικότητα», σημείωσε.

