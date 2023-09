Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: “Λευκή” ισοπαλία στην Τούμπα

Με ακύρωση γκολ για τους γηπεδούχους, έληξε ισόπαλο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Με ανέπαφες τις εστίες των δύο ομάδων ολοκληρώθηκε απόψε το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο γήπεδο της Τούμπας, για την 4η αγωνιστική της Super League, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Αρη. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν, καμία δεν κατάφερε να σκοράρει και το παιχνίδι έληξε στο 0-0. Στο 84ο λεπτό δε μέτρησε γκολ για τον «Δικέφαλο», με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ως οφσάιντ.

Με δεκάλεπτο πίεσης και κατοχή της μπάλας για τον ΠΑΟΚ, άρχισε το ματς. Ο «Δικέφαλος» διατήρησε την υπεροχή στον πρώτο ημίχρονο, με τον Αρη να κλείνει διαδρόμους και να προσπαθεί να απειλήσει με αντεπιθέσεις. Στην πρώτη από αυτές, στο 3ο λεπτό, ο Μορόν έπιασε το σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Κοτάρσκι. Στο 16ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας θέλησε να "κρεμάσει" από μακριά τον Κουέστα, ο τερματοφύλακας των «κιτρινόμαυρων», όμως, δεν αιφνιδιάστηκε και κράτησε το μηδέν στην εστία του.

Με σέντρα-σουτ το 22ο λεπτό, ο Μορόν απείλησε ξανά για τον Αρη, αλλά ο Κοτάρσκι έδιωξε την μπάλα. Στο 35’ κεφαλιά από τον Εκόνγκ δεν βρήκε στόχο για τον ΠΑΟΚ (η προσπάθεια κατέληξε σε κόρνερ) και οκτώ λεπτά αργότερα, η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ύστερα από κεφαλιά του Ντουκουρέ για τους φιλοξενούμενος.

Οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρουν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν ο Ζίβκοβιτς σούταρε στην εστία και ο Κουέστα έσωσε σωτήρια για τους «κιτρινόμαυρους».

Χωρίς ιδιαίτερες... συγκινήσεις κύλησε το δεύτερο ημίχρονο μέχρι το 81ο λεπτό, όταν ο Αρης απείλησε με τον Κάρσλον, με σουτ έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Στο 84ο λεπτό ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα με τον Ντεσπόντοφ, το γκολ, ωστόσο, με υπόδειξη από το VAR για οφσάιντ, ακυρώθηκε λίγο αργότερα.

*Διακοπή έξι λεπτών υπήρξε στο 34’ για καπνογόνα που άναψαν από την κερκίδα, δημιουργώντας τοπίο ομίχλης στον αγωνιστικό χώρο.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Βιεϊρίνια, Κουλιεράκης, Κετζιόρα, Μουργκ / Ντουκουρέ, Μοντόγια, Κουέστα

Κόκκινες: -/-

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (72’ Κεντζιόρα), Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Σβαμπ), Κωνσταντέλιας (65’ Ντεσπόντοφ), A. Ζίβκοβιτς, Τάισον (90’ Μουργκ), Σαμάτα (72’ Μπράντον)

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μοντόγια, Βερστράτε (90’+ Πάρντο), Ντουκουρέ (68’ Βέλεθ), Ρουπ (68’ Σουλεϊμάνοφ), Μενέντες (68’ Σαμόρα), Κάρλσον (90’+ Χριστοδουλόπουλος), Μορόν.

