ΑΕΚ - Ολυμπιακός: μοιρασμένοι οι βαθμοί στην Νέα Φιλαδέλφεια

Πρώτος μέσω... "Αγίας Σοφιάς", ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στην "Αγία Σοφία" και παραμένει στην κορυφή της Superleague με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Η Ένωση προηγήθηκε με τον Πόνσε στο 22΄, ενώ ισοφάρισε για τους «ερυθρόλευκους» ο Ελ Κααμπί στο 38΄.

Το ξεκίνημα του παιχνιδιού και γενικότερα το πρώτο 20λεπτο ανήκε αποκλειστικά στην ΑΕΚ. Με απόλυτη κυριαρχία, κυκλοφορούσαν άνετα τη μπάλα και πλησίαζαν με ευκολία στην περιοχή του Πασχαλάκη, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις αποδείχθηκε καθοριστικός: στο σουτ του Τσούμπερ στο 13΄ και στην κεφαλιά του Μοχαμαντί στο 17΄.

Εντυπωσιακές επεμβάσεις για τον 34χρονο πορτιέρε. Όμως δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στο 22΄ όταν ο Ρότα κινήθηκε εξαιρετικά στην περιοχή έπιασε το διαγώνιο σουτ, η μπάλα έφτασε στο πίσω δοκάρι όπου ο Έκι Πόνσε πέτυχε το πρώτο γκολ της δεύτερης θητείας του στα «κιτρινόμαυρα».

Το γκολ αυτό αφύπνισε τους φιλοξενούμενους. Από το σημείο εκείνο και μετά, η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε αντιδιαμετρικά, ο Ολυμπιακός έγινε «αφεντικό» και έφτασε –δίκαια- στην ισοφάριση.

Στο 38΄ από σέντρα-ασίστ του Ντανιέλ Ποντένσε, ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά έγραψε το 1-1 και πανηγυρίζοντας σχημάτισε το «Μ» με τα χέρια του. Φόρος τιμής στον αδικοχαμένο Μιχάλη; Στα θύματα των καταστροφικών σεισμών στο Μαρόκο; Όπως και να έχει, ήταν μια σπουδαία χειρονομία.

Στο ημίχρονο η ΑΕΚ πραγματοποίησε δύο αλλαγές καθώς αποχώρησαν οι Γιόνσον, Βίντα. Η αλλαγή του Κροάτη ήταν αναγκαστική, συνεπώς εγείρονται αμφιβολίες όσον αφορά τη συμμετοχή του στους δύο επόμενους, πολύ δύσκολους, αγώνες της Ένωσης: με το Μπράιτον στην Αγγλία και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο ρυθμός του αγώνα είχε πέσει κατακόρυφα, το ματς έγινε πολύ δυνατό, σε κάποιες περιπτώσεις σκληρό. Ο Αλμέιδα αποφάσισε να ρισκάρει για τη νίκη με τις τελευταίες αλλαγές στο 75΄ και δίδυμο Πόνσε, Ζίνι στην επίθεση. Λίγο αργότερα ο Μαρτίνεθ έδωσε στον Γιόβετιτς το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Μια «οβίδα» του Ζίνι στο 83΄ «ανησύχησε» τον Πασχαλάκη, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ, στην καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο β΄ ημίχρονο. Η ΑΕΚ φάνηκε να έχει περισσότερες δυνάμεις προς το τέλος του παιχνιδιού και άσκησε έντονη πίεση στους φιλοξενούμενους, με τον Πασχαλάκη να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή τον Πόνσε στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Διαιτητής: Αρτούρ Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Ρότα, Σιμάνσκι – Μπιέλ, Φορτούνης, Ροντινέι

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα (46΄ Μήτογλου), Μουκουντί, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι (75΄ Ζίνι), Ελίασον (75΄ Άμραμπατ), Γιόνσον (46΄ Πινέδα), Τσούμπερ, Αραούχο (72΄ Γαλανόπουλος), Πόνσε

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Φρέιρε, Κίνι, Καμαρά, Έσε (82΄ Ορτέγκα), Φορτούνης (70΄ Ιμπόρα), Μασούρας (54΄ Μπιέλ), Ποντένσε (54΄ Σκάρπα), Ελ Κααμπί (81΄ Γιόβετιτς)

