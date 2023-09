Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κασσελάκης - Αχτσιόγλου στον δεύτερο γύρο για την ηγεσία

Τι δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα απο την καταμέτρηση των δεκάδων χιλιάδων ψήφων για την ανάδειξη του διαδόχου του Αλέξη Τσίπρα.

-

Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκέντρωσε το 45,47% και η Έφη Αχτσιόγλου το 36,21% των ψήφων, με καταμετρημένο το 90,13% των ψηφοδελτίων του πρώτου γύρου των εκλογών για την διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ και όπως ανακοινώθηκε οι δύο διεκδικητές θα δώσουν την "μάχη των μαχών" την άλλη Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου για να προκύψει η νέα ηγεσία του κόμματος.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εφορευτικής Γιάννης Δρόσος. Συνολικά προσήλθαν στις κάλπες «προς έκπληξη πολλών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρόσος, 146.635 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.

Από αυτούς, 1.211 ήταν κάτοικοι εξωτερικού σε περισσότερες από 20 χώρες.

Στο 90.13% των εκλογικών τμημάτων, σε 484 τμήματα από τα 537 τμήματα, τα αποτελέσματα (με αλφαβητική σειρά) έχουν ως εξής:

Η Έφη Αχτσιόγλου πήρε ποσοστό 36,21% και 41.098 ψήφους

Ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε ποσοστό 45,47% και 51. 615 ψήφους

Ο Νίκος Παππάς πήρε 8,64% και 9.804 ψήφους

Ο Στέφανος Τζουμάκας 1,28% και 1.457 ψήφους

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πήρε 8,4% και 9.534 ψήφους.

Για μια πολύ σημαντική ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μίλησε ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος σε δηλώσεις του στα κεντρικά γραφεία στην Κουμουνδούρου. Ανέφερε ότι στις εκλογές συμμετείχαν περίπου 147.000 (σ.σ. η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα) εκ των οποίων οι 40.000 είναι νέα μέλη. Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι σημαντικό και είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με ενισχυμένη εντολή από την κοινωνία για να καταθέσει πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Ευχαρίστησε όσους ψήφισαν και όλα τα στελέχη, τονίζοντας ότι «θα ανταποκριθούμε στην ευθύνη αυτής της μεγάλης συμμετοχής. Σχολίασε ότι αυτή η συμμετοχή δείχνει την αγωνία του κόσμου. Τόνισε ότι «η μαζικότητα της συμμετοχής είναι το καλύτερο μήνυμα για την επόμενη μέρα, μας δίνει δύναμη και αποτελεσματικότητα. Είναι κοινωνική ανάγκη να δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοινωνική ανάγκη ο νέος ΣΥΡΙΖΑ και η ισχυρή πολιτική του πρόταση, για το καλό της χώρας, της κοινωνίας και της οικονομίας». Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «η ενότητα και η συλλογικότητα δεν είναι μόνο η δύναμη μας είναι και η παρακαταθήκη που έχουμε και θα την προφυλάξουμε όλοι και όλες. Εμείς παραμένουμε με έναν σκοπό, να πηγαίνει η κοινωνία καλύτερα, εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις και προφανώς θα καταθέσουμε ξεκάθαρη κριτική στον κ. Μητσοτάκη γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό το βλέπουν οι πολίτες. Εμάς δεν μας αρέσει που δεν πηγαίνει η χώρα μας καλά». Είπε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει από το 2017, το 2018 και το 2019 προτάσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν το αποτύπωμα της ακραίας αυτής κλιματικής εξέλιξης και «δεν είναι προς όφελος της πατρίδας μας που ο κ. Μητσοτάκης τις άφησε στα συρτάρια». «Καταθέσαμε προτάσεις και σήμερα και ήμασταν εκεί δίπλα στους πολίτες και στις δύσκολες συνθήκες. Ζητήσαμε να γίνει συζήτηση στη Βουλή με σκοπό να μην ξανασυμβεί ό,τι συνέβη και να έχουμε μια κοινωνία και μια οικονομία πιο ισχυρές. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον αποφεύγει το διάλογο γιατί φοβάται την κριτική. Εμείς και την κριτική αντέχουμε και θέλουμε να βελτιώσουμε την πραγματικότητα», σημείωσε. Το απόγευμα ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε δήλωση του επεσήμανε την μεγάλη συμμετοχή εκλογέων στην διαδιασία σημειώνοντας ότι »βιάστηκαν πολύ όσοι μίλησαν για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ». »Μεγάλη συμμετοχή σε όλη την Ελλάδα για την εκλογή νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ψηφίζουμε για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ψηφίζουμε για να δυναμώσουμε τη φωνή του προοδευτικού κόσμου Ψηφίζουμε για τη μεγάλη κυβερνώσα αριστερά», γράφει σε ανάρτηση της η Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Γραμματεία, Ράνια Σβίγκου. Η Έφη Αχτσιόγλου έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στο εκλογικό τμήμα του Περιστερίου όπου άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα. Στις δηλώσεις της εστίασε στην μεγάλη συμμετοχή λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει». Στην δήλωση της ανέφερε ότι «σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι μια μέρα δημοκρατικής συμμετοχής, μέρα ενδυνάμωσης της προοδευτικής παράταξης, μέρα ανανέωσης της σύγχρονης Αριστεράς. Είναι μια σημαντική μέρα για τους προοδευτικούς πολίτες αυτού του τόπου. Σήμερα από το πρωί χιλιάδες άνθρωποι στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επιστρέφει δυναμικά και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους. Στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή με ισότητα, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Χθες ο κ. Μητσοτάκης μάς είπε ότι το σχέδιό του για τα επόμενα χρόνια είναι να επιβιώσουμε. Δεν θα πάρουμε. Σήμερα στέλνουμε το πρώτο μήνυμα, από αύριο διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει». Στο ίδιο εκλογικό κέντρο ψήφισε λίγο αργότερα ο Στέφανος Κασσελάκης. Πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να βγάλουν μαζί του μια selfie και εκείνος, χαμογελαστός, δεν χάλασε σε κανέναν το χατίρι. «Η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση σύντομα στον τόπο», είπε ο κ. Κασσελάκης που δήλωσε πραγματικά συγκινημένος «από την κοσμοσυρροή σήμερα». «Πάρα πολύς κόσμος, είπε, συστήνοντας υπομονή σε όσους περιμένουν στις ουρές για να ψηφίσουν. «Είναι απρόσμενη η προσέλευση αλλά αξίζει τον κόπο γιατί η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση σύντομα στον τόπο, μια προοδευτική κυβέρνηση που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και ξέρει να διαχειρίζεται το μέλλον του τόπου, τους πόρους του τόπου και να λύνει τα προβλήματα του τόπου», είπε. «Μια σύγχρονη πατριωτική κυβερνώσα αριστερά», συνέχισε, προσθέτοντας: «αυτό είναι το όραμά μου, αυτό φαίνεται να βλέπει ο κόσμος και να ανταποκρίνεται». Ο κ. Κασσελάκης ολοκλήρωσε τη δήλωση του αναφέροντας: «Ψηφίστε σήμερα, για όποιον θέλετε αλλά ψηφίστε. Και από αύριο ενωμένοι συνεχίζουμε μαζί. Και με τη νίκη». Πρώτος από τους πέντε υποψηφίους διαδόχους του Αλέξη Τσίπρα, ψήφισε στην Καισαριανή ο Νίκος Παππάς, ο οποίος αμέσως μετά δήλωσε «Σήμερα ψηφίζουμε, σήμερα αλλάζουμε, σήμερα συμμετέχουμε. Για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Για να σώσουμε την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη από τα σχέδιά του. Για να υπερασπιστούμε τη χώρα απέναντι στην Ι.Χ. εξωτερική του πολιτική. Για ξεκινήσουμε μια ενωτική πορεία προς τον μετασχηματισμό. Μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα «χυλό» χωρίς λογοδοσία. Μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα με κλειστές πόρτες. Κάνουμε τα ανοίγματά μας, χτίζουμε την ανοιχτή δημοκρατική προοδευτική παράταξη της χώρας. Χτίζουμε την Παράταξη της Νίκης». «Είναι μια σημαντική μέρα, μια σημαντική μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνία, και είναι και μια σημαντική μέρα για τον κόσμο της Αριστεράς», ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε δήλωσή του μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, στο εκλογικό κέντρο Νέας Ιωνίας. «Ελπίζω να προχωρήσουμε μπροστά με τις αξίες μας, τις αναλύσεις μας, τις προτάσεις μας, για να μπορεί η χώρα να αλλάξει το παράδειγμα και να φέρει το κάτι καινούριο που το χρειάζεται τόσο πολύ μετά από τις κρίσεις που έχει περάσει», πρόσθεσε. Ο κ. Τσακαλώτοε επεσήμανε ότι το σύνθημά του ήταν «αξιόπιστα, ενωτικά, αριστερά», για να συμπληρώσει ότι πιστεύει πως η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη «αν ο κόσμος τη Αριστεράς δείξει αυτά τα αντανακλαστικά που χρειάζεται για να αλλάξει το παράδειγμα που σας είπα». Κάλεσμα προς τα μέλη του κόμματος και κάθε δημοκρατικού και προοδευτικού πολίτη, να συμμετάσχει στη διαδικασία για την εκλογή προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «για να αλλάξουμε πορεία», απηύθυνε ο Στέφανος Τζουμάκας σε δήλωση του μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας. Ανέφερε ειδικότερα: «έχουμε τη δυνατότητα για τη δημιουργία κόμματος πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας που να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Για να προτάσσουμε την πολιτική και την οικονομία. Για να απομονώσουμε την αθλιότητα της υποκατάστασης της πολιτικής από τη διαπλοκή και παρασιτικά συμφέροντα. Για να απομονώσουμε φαινόμενα παρακμής, πολιτικού εκφυλισμού και μειοψηφικών πρακτικών στο προοδευτικό κίνημα. Για να αποκαταστήσουμε ξανά την αξιοπιστία και την αποδοχή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως κόμματος λαϊκού, ως κόμματος εναλλακτικής λύσης. Για τη χώρα, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Έχουμε τις δυνατότητες, μας αξίζει, το μπορούμε». Ειδήσεις σήμερα:

