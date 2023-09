Τεχνολογία - Επιστήμη

Ιταλία: Σεισμός ταρακούνησε Φλωρεντία και Εμίλια Ρομάνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητή σε πολλές περιοχές έγινε η δόνηση. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

-

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μπολόνια.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:10 της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετραχ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η σεισμική δόνηση προκάλεσε υλικές ζημιές στο χωριό Τρεντότσιο, στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, βόρεια της Τοσκάνης.

Πιο συγκεκριμένα, ζημιές υπέστησαν το δημαρχείο και οίκος ευγηρίας, ο οποίος εκκενώθηκε.

Στην περιοχή αυτή είχαν ήδη προκληθεί μεγάλες ζημιές των περασμένο Μάιο, εξαιτίας μεγάλης πλημμύρας.

Παράλληλα, στο Μαράντι, στην ευρύτερη περιοχή της Φλωρεντίας που ήταν και το επίκεντρο του σημερινού σεισμού, για προληπτικούς λόγους ο δήμαρχος αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα σχολεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιβύη - ΥΕΘΑ: Τρεις Έλληνες νεκροί και δύο αγνοούμενοι (βίντεο)

Καιρός: μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Δευτέρα

Στίβος - Tσεγκάι: Παγκόσμιο ρεκόρ στα 5000μ. (βίντεο)