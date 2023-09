Κόσμος

Ιαπωνία: ένας στους δέκα πολίτες είναι πάνω από 80 ετών

Ένας στους δέκα πολίτες στην Ιαπωνία είναι ηλικίας 80 ετών και άνω, καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων ανήλθε σε νέο υψηλό, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκαν χθες Κυριακή στη δημοσιότητα.

Οι ηλικιωμένοι στην Ιαπωνία, δηλαδή εξ ορισμού οι πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω, αντιπροσωπεύουν το 29,1% του συνολικού πληθυσμού (σ.σ. νέο ρεκόρ), σύμφωνα με τη δημογραφική ανάλυση που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών ενόψει της σημερινής Ημέρας Σεβασμού προς τους Ηλικιωμένους.

Η Ιαπωνία θεωρείται η χώρα με τους περισσότερους ηλικιωμένους σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά από το 1950 που ο αριθμός των ηλικιωμένων στην Ιαπωνία μειώθηκε: κατά περίπου 10.000 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας σε 36,2 εκατομμύρια.

Ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 75 ετών και άνω ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 20 εκατομμύρια. Οι ηλικιωμένοι 80 ετών και άνω αυξήθηκαν κατά 270.000 σε σύγκριση με πέρυσι και ανέρχονται σήμερα σε 12,5 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνολικού πληθυσμού της Ιαπωνίας.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο αριθμός των πολιτών 65 ετών και άνω που εξακολουθούν να εργάζονται αυξήθηκε για 19η διαδοχική χρονιά και υπολογίζεται σε 9,12 εκατομμύρια. Το ποσοστό των ηλικιωμένων εργαζόμενων αυξήθηκε φέτος σε 25,2%. Καθώς σχεδόν ένας στους επτά εργαζόμενους στην Ιαπωνία θεωρείται «ηλικιωμένος», το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μεταξύ των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου.

Δεδομένης της υπογεννητικότητας και της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε μια κοινωνία που γερνάει ταχύτατα, το υπουργείο Εσωτερικών της Ιαπωνίας υπογραμμίζει πως αναμένει περαιτέρω αύξηση των προαναφερθέντων δεικτών τα επόμενα χρόνια.

