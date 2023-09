Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ερμής και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ANT1, Λίτσα Πατέρα.

-

«Σήμερα είναι μια αρκετά καλή ημέρα, ο Ερμής επιτέλους δεν είναι ούτε σε στάση, μπορούμε να συζητήσουμε, να υπογράψουμε, να πάρουμε τηλέφωνα, γενικά ότι έχει σχέση με την επικοινωνία», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Δευτέρα, στην ένταξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος προσέθεσε ότι «Η Αφροδίτη κάνει μία όψη που λέει ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί στον έρωτα, στο σεξ, στο φαγητό, σιγά –σιγά καταλαγιάζουμε...».

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, «Γενικά είναι μία ημέρα που μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για οικονομικά θέματα. Δεν είναι το ίδιο αύριο, οπότε σήμερα και μετά από την αυριανή ημέρα θα μπορούσατε να πάρετε αποφάσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λιβύη: Η τραγική ιστορία της νεκρής Ελληνίδας από το Ηράκλειο (εικόνες)

Άγιο Όρος - Σύλληψη μοναχού: Χτύπησε και έστειλε στο νοσοκομείο άλλον καλόγερο της Μονής

Λήμνος: Έκανε διακοπές φορώντας διαρκώς την Μακεδονική φορεσιά (εικόνες)