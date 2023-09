Υγεία - Περιβάλλον

Meteo: Η λίμνη Κάρλα ξεπέρασε την έκταση που είχε το 1962 (εικόνες)

Δείτε σε βίντεο την εξέλιξη των πλημμυρισμένων εκτάσεων στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, από την κακοκαιρία «Daniel» που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Θεσσαλία.

Αποκαλυπτικές οι δορυφορικές απεικονίσεις από την εξέλιξη των πλημμυρισμένων εκτάσεων στην περιοχή της Μαγνησίας και πιο συγκεκριμένα στη Λίμνη Κάρλα, όπως καταγράφηκαν από τον αμερικανικό δορυφόρο Landsat-8.

Στο παρακάτω βίντεο (animation) παρουσιάζεται η εξέλιξη των πλημμυρισμένων εκτάσεων στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, από την κακοκαιρία «Daniel» που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Θεσσαλία.

Οι πλημμύρες ξεκίνησαν από τις 06.09.2023 στην περιοχή καθώς αυξανόταν η στάθμη του Πηνειού (και των παραποτάμων του), φτάνοντας τα περίπου 110.000 στρέμματα πλημμυρισμένων εκτάσεων στις 08.09.2023, ενώ το μέγιστο των πλημμυρισμένων εκτάσεων παρατηρήθηκε στις 16.09.2023 (περίπου 190.000 στρέμματα), όπου πλέον αναγεννήθηκε η λίμνη Κάρλα φτάνοντας και ξεπερνώντας και την έκταση της πριν την αποξήρανσή της το 1962.

Σημειώνοντας, πως η έκταση της λίμνης πριν τις πλημμύρες, στις 31.08.2023 και σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα, υπολογίστηκε περίπου στα 35.700 στρέμματα.

