Παράξενα

Πάτρα: Ξέχασαν παιδί σε σχολικό λεωφορείο

Σοκ και προβληματισμό προκαλεί νέο περιστατικό εγκατάλειψης παιδιού σε σχολικό λεωφορείο.

Ένα παιδί μόλις 4 ετών έμεινε μόνο του μέσα στο σχολικό λεωφορείο που το μετέφερε στο Νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία γονιού, το παιδί φοιτά στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Καστρίτσι και το δρομολόγιο εκτελεί υπεραστικό των ΚΤΕΛ Αχαΐας. Όπως υποστηρίζουν οι γονείς του παιδιού στην εφημερίδα, το λεωφορείο – που εκτελεί χρέη σχολικού – αφού συγκέντρωσε τα παιδιά από τα προγραμματισμένα σημεία παραλαβής, τα μετέφερε στο σχολείο.

Ωστόσο, το κοριτσάκι του νηπιαγωγείου αποκοιμήθηκε στο κάθισμα, με αποτέλεσμα όταν το λεωφορείο έφτασε στο σχολείο και κατέβηκαν όλα τα παιδιά, αυτό να μείνει μέσα χωρίς κάποιος να το αντιληφθεί.

Ο οδηγός στη συνέχεια αναχώρησε από το σχολικό συγκρότημα και στάθμευσε το λεωφορείο, χωρίς να έχει αντιληφθεί την παρουσία του νηπίου που κοιμόταν στο κάθισμα.

Η 4χρονη ξύπνησε λίγη ώρα αργότερα και έντρομο, διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε ένα άδειο λεωφορείο, το οποίο είχε σταθμεύσει κοντά στο σχολικό συγκρότημα.

Το παιδί άρχισε να χτυπάει τα παράθυρα και για καλή του τύχη, το είδε μια περαστική γυναίκα, η οποία ενημέρωσε αμέσως το σχολείο και τις αρχές.

Παράλληλα, ενημερώθηκε και ο οδηγός, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο λεωφορείο και έσπευσε αμέσως να ανοίξει τις πόρτες για να βγει το παιδί.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Νίκος Κλάδης, ο οποίος δήλωσε ότι έχει γίνει έγγραφη αναφορά από την προϊστάμενη του νηπιαγωγείου. «Το παιδί έμεινε στο σχολικό για περίπου μισή ώρα και ευτυχώς, το φύλαξε ο Θεός που δεν έμεινε περισσότερο, ώστε να έχουμε άλλες συνέπειες», είπε ο κ. Κλάδης.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης έργου, προβλέπεται ότι σε μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτικό να υπάρχει συνοδός στο λεωφορείο για να τους ελέγχει κατά την επιβίβαση και κατά την αποχώρησή τους. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο κ. Κλάδης δήλωσε ότι υπήρχε και συνοδός.

Πηγή: εφημερίδα «Πελοπόννησος»

