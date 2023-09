Υγεία - Περιβάλλον

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Υπάρχουν ακόμη περιοχές που είναι δύσκολη η συλλογή των νεκρών ζώων

Πόσες χιλιάδες νεκρά ζώα έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις περιοχές για την περισυλλογή τους.

Παραμένουν οι δυσκολίες στη συλλογή των νεκρών ζώων ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Λάρισας, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης από το Συντονιστικό στη Λάρισα.

Όσο αφορά τα νεκρά ζώα που έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα στον ΕΛΓΑ αυτά έχουν ως εξής:

Αιγοπρόβατα 71.212

Χοίροι 20.326

Βοοειδή 6.136

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν διαχειριστεί 38.609 νεκρά αιγοπρόβατα, 16.465 χοίρους και 237 βοοειδή.

«Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα. Υπάρχουν ακόμη περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση για να γίνει η περισυλλογή των νεκρών ζώων, είτε γιατί δεν έχουν υποχωρήσει τα νερά είτε γιατί υπάρχουν δρόμοι που είναι απροσπέλαστοι» όπως είπε.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το πεδίο δράσης του ΥΠΑΑΤ στη Θεσσαλία αναπτύσσεται σε τρία σημεία:

Συγκέντρωση/αποτέφρωση ή ταφή των νεκρών ζώων, σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους που έχουν τον πρώτο λόγο. Στην καταγραφή των ζημιών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, μια διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει και αποτελεί έργο του ΕΛΓΑ. Στη δειγματοληψία και την εκτίμηση των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στα εδάφη και στο νερό άρδευσης μετά τις πλημμύρες, η οποία αποτελεί διαδικασία ευθύνης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις που έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα για ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο στον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον κ. Σταμενίτη αυτές ανέρχονται για τη φυτική παραγωγή σε 5.162 δηλώσεις και για τη ζωική παραγωγή σε 1.597 δηλώσεις ζημιών.

Τέλος, μετά από εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο ΕΦΕΤ λαμβάνει έκτακτα μέτρα άσκησης επισήμων ελέγχων οι οποίοι εστιάζουν σε σημεία παροχής διανομής τροφίμων σε πλημμυροπαθείς, χώρους υποδοχής και φιλοξενίας πλημμυροπαθών, αλλά και σε λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω έλλειψης βασικών υποδομών

